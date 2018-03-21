Тюменские власти направят около 265 млн рублей на борьбу с паводком в 2018 году

ТЮМЕНЬ , 21 марта. / ТАСС /. Правительство Тюменской области направит около 265 млн рублей на подготовку к весеннему половодью в 2018 году. Специалисты обследуют 48 гидротехнических сооружений (ГТС) и три дополнительных защитных сооружения, оборудованных во время паводка 2017 года в зонах возможного подтопления, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Екатеринбурге сообщил, что наиболее сложная паводковая ситуация в прошлом году была на территории Тюменской и Свердловской областей. Размер ущерба составил более 650 млн рублей. При этом в округе более 30% гидротехнических сооружений находятся не в надлежащем состоянии.

"Для подготовки Тюменской области к весеннему половодью с 29 марта по 27 апреля пройдут предпаводковые обследования 48 ГТС и трех дополнительных защитных сооружений, оборудованных в период прохождения паводка 2017 года. Комиссионные обследования запланированы в Тюмени, Ишиме, Тобольске Ялуторовске , а также в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Казанском, Тюменском, Исетском, Ярковском и Ялуторовском районах. На выполнение предпаводковых мероприятий направлено около 265 млн рублей", — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Для предотвращения паводка запланировано строительство и укрепление дамб. «Отремонтированы три дамбы в Ялуторовском, Тобольском районах и городе Ишим , две плотины в Омутинском и Абатском районах. В 2018 году для защиты юго— восточной части Ишима от затопления паводковыми водами реки Ишим выделены средства на реконструкцию противопаводковой дамбы „Сады Керамик“. Деньги пойдут на увеличение протяженности дамбы до 3 км, укрепление откосов (для устойчивости тела дамбы от размывов), устройство семи водовыпусков и проезда по гребню дамбы», — уточнили в пресс-службе правительства.

Также запланированы работы по реконструкции противопаводковой дамбы на реке Исеть в селе Исетское и ремонту 10 ГТС в регионе.

О паводке

В апреле 2016 года город Ишим в Тюменской области с населением более 65 тыс. человек пережил сильнейший за последние 40 лет паводок — уровень воды в реке Карасули достигал отметки в 868 см. Весной 2017 года паводок повторился, были затоплены территории нескольких муниципалитетов Тюменской области, в некоторых из них ввели режим ЧС.