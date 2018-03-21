«Ростелеком» подключил экстренные службы Самарской области к единому номеру 112

Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Теперь по единому номеру спецслужб можно позвонить из любого населенного пункта губернии. Центр приема вызовов расположен на территории технопарка «Жигулёвская долина». Техническое оснащение центра позволяет перенаправлять вызовы и организовывать аудио-конференц-связь. Обслуживают систему диспетчерские подразделения экстренных оперативных служб по 153 адресам в Самаре Отрадном , Похвистневе, Жигулёвске Чапаевске и всех районных центров Самарской области

"ВымпелКом", Техническое оснащение Системы-112 компания «Ростелеком» провела в соответствии с государственными контрактами, заключенными с правительством Самарской области. К единому номеру национальный оператор связи уже подключил не только своих абонентов, но и клиентов компаний "Теле2" "МегаФон" и " МТС " региона.

"Система 112" позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия и угрозы террористических актов. Среднее время ожидания ответа оператора на входящий вызов составляет 8 секунд, а максимальное — не превышает 20 секунд. Для соединения с центром с помощью мобильного телефона пострадавшему или свидетелю происшествия не нужны средства на счете или сим-карта.

Единый номер «112» предназначен для круглосуточных и бесплатных экстренных вызовов оперативных служб: пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи, аварийной горгаза и двух новых структур — «Антитеррор» и «Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях».