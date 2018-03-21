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«Ростелеком» подключил экстренные службы Самарской области к единому номеру 112
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«Ростелеком» подключил экстренные службы Самарской области к единому номеру 112 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Теперь по единому номеру спецслужб можно позвонить из любого населенного пункта губернии. Центр приема вызовов расположен на территории технопарка «Жигулёвская долина». Техническое оснащение центра позволяет перенаправлять вызовы и организовывать аудио-конференц-связь. Обслуживают систему диспетчерские подразделения экстренных оперативных служб по 153 адресам в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Отрадном, Похвистневе, Жигулёвске, Чапаевске и всех районных центров Самарской области.
Техническое оснащение Системы-112 компания «Ростелеком» провела в соответствии с государственными контрактами, заключенными с правительством Самарской области. К единому номеру национальный оператор связи уже подключил не только своих абонентов, но и клиентов компаний "Теле2", "ВымпелКом", "МегаФон" и "МТС" региона.
"Система 112" позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия и угрозы террористических актов. Среднее время ожидания ответа оператора на входящий вызов составляет 8 секунд, а максимальное — не превышает 20 секунд. Для соединения с центром с помощью мобильного телефона пострадавшему или свидетелю происшествия не нужны средства на счете или сим-карта.
Единый номер «112» предназначен для круглосуточных и бесплатных экстренных вызовов оперативных служб: пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи, аварийной горгаза и двух новых структур — «Антитеррор» и «Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях».
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