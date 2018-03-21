Мэр и врио губернатора заочно подискутировали о федеральных министрах

Эксперты считают, что главная борьба на губернаторских выборах в сентябре развернется между Андреем Травниковым Анатолием Локтем , хотя ни тот, ни другой пока не заявили о своем участии в выборах. Общаются врио губернатора и мэр корректно, не давая пищу для пересудов, поэтому любой намек на полемику вызывает большой интерес у СМИ и аналитиков.

Мэр Новосибирска , оценивая итоги выборов, на брифинге заявил, что «протестное голосование в Новосибирской области — одно из самых высоких; это говорит о том, что есть проблемы, которые не решены, которые жителями Новосибирска воспринимаются очень остро». Многие обратили внимание на его фразу: «Очень важно, чтобы приезд министров, руководителей высокого федерального уровня заканчивался конкретными решениями, а не просто обещаниями с неопределенным сроком и неопределенным результатом».

Уже на следующий день на пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова попросили прокомментировать мнение мэра Новосибирска. Андрей Травников заявил, что не будет комментировать заявление Анатолия Локтя в «плане моего отношения», но по сути высказался весьма подробно. Руководитель региона начал с констатации: «Федеральные министры — это не люди с денежными мешками, которые ездят по регионам и раздают налево-направо средства федерального бюджета. И подходить к их визитам таким образом: вы приехали, давайте помогайте, вы нам обязаны — это неправильно».

Андрей Травников считает, что если бы его на какой-то территории, в одном из муниципальных районов встретили с подобными заявлениями, то он, наверное, насторожился бы: все ли здесь ладно, и вообще, люди здесь занимаются развитием или только ждут финансовой поддержки?»

По мнению врио губернатора, правильной в отношении визитов федеральных министров является такая позиция: «Мы очень много делаем для развития нашего региона или нашего города. У нас есть четкие программы, есть результаты — и если бы федеральный центр нам помог, то мы бы могли добиться большего и быстрее». Андрей Травников считает, что при таком подходе есть высокие шансы заинтересовать федеральный центр и получить поддержку, поскольку появляется возможность «копировать и тиражировать наш опыт на других территориях».