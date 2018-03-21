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Давили на должников через родных: приставы нашли нарушения в работе коллекторов в Екатеринбурге
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Давили на должников через родных: приставы нашли нарушения в работе коллекторов в Екатеринбурге 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по многочисленным жалобам граждан проверили деятельность коллекторской компании «АРС Финанс». Оказалось, что коллекторы выбивали долги, общаясь не только с «клиентами», но и их родственниками и работодателями.
Однако по закону взаимодействовать с третьими лицами можно лишь с согласия как должника, так и самих третьих лиц. Таких соглашений у компании не было.
— По результатам проведенной внеплановой проверки составлено два протокола об административном правонарушении в отношении ООО «АРС Финанс», ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях, — уточнили в УФССП РФ по Свердловской области. — Заявления о привлечении к административной ответственности направлены в Арбитражный суд Свердловской области.
В Службе судебных приставов рассказали, что количество жалоб на работу коллекторов, а также кредитных и микрофинансовых организаций, которые тоже занимаются возвратом задолженностей, постоянно растет. Только за 2017 год в ведомство поступило 568 таких обращений.
В прошлом году, по данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, где люди чаще всего жалуются на деятельность этих организаций.
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