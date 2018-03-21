Ещё
Жители Заплюсья рискуют остаться без тепла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Заплюсья рискуют остаться без тепла 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Плюсского района принимает меры по недопущению срыва отопительного сезона.
Как рассказали в районной прокуратуре, в ходе проверки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в поселке Заплюсье Плюсского района установлено, что котельная вопреки требованиям законодательства не обеспечена неснижаемым нормативным запасом топлива.
Прокурор района предъявил в суд исковое заявление об обязании муниципального предприятия, являющегося ресурсоснабжающим, обеспечить эксплуатируемую котельную неснижаемым нормативным запасом топлива (щепы) не менее 0,266 тонн, а также о возложении на администрацию района обязанности принять меры по организации обеспечения запаса топлива.
Решением Плюсского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда в законную силу не вступило.
АиФ Северо-запад: последние новости
Полпред президена РФ высоко оценил организацию голосования в регионах СЗФО Полиция рассказала о распространенных схемах мошенничества Пятерых сотрудников Псковского линейного отдела привлекли к ответственности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию293
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге5
Как Путин поступит с Собчак после выборов564
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье54
Назван главный итог звонка Трампа Путину249
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение