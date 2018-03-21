Жители Заплюсья рискуют остаться без тепла

Прокуратура Плюсского района принимает меры по недопущению срыва отопительного сезона.

Как рассказали в районной прокуратуре , в ходе проверки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в поселке Заплюсье Плюсского района установлено, что котельная вопреки требованиям законодательства не обеспечена неснижаемым нормативным запасом топлива.

Прокурор района предъявил в суд исковое заявление об обязании муниципального предприятия, являющегося ресурсоснабжающим, обеспечить эксплуатируемую котельную неснижаемым нормативным запасом топлива (щепы) не менее 0,266 тонн, а также о возложении на администрацию района обязанности принять меры по организации обеспечения запаса топлива.

Решением Плюсского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.