Свыше 750 рабочих мест появится в индустриальном парке в Рошале

«В индустриальном парке «Малаховский», который расположен в Люберцах, будет порядка 10 резидентов. Количество создаваемых рабочих мест — более 900. Общая площадь этого индустриального парка — 11,6 гектара», — добавил Бычков.

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