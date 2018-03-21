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Свыше 750 рабочих мест появится в индустриальном парке в Рошале
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Свыше 750 рабочих мест появится в индустриальном парке в Рошале 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На первом этапе развития индустриального парка в подмосковном Рошале там создадут более 750 новых рабочих мест, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«На первоначальном этапе на территорию Рошальского индустриального парка предполагается привлечь порядка 13 резидентов и создать более 750 рабочих мест. Общая площадь объекта составит 190,9 гектара», — сказал глава Корпорации развития Московской области (КРМО) Кирилл Бычков.
Также новые рабочие места будут созданы и в новом индустриальном парке на территории городского округа Люберцы.
«В индустриальном парке «Малаховский», который расположен в Люберцах, будет порядка 10 резидентов. Количество создаваемых рабочих мест — более 900. Общая площадь этого индустриального парка — 11,6 гектара», — добавил Бычков.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что новые индустриальные парки появятся в Реутове, Люберцах, Лосино-Петровском, Рошале и Серпуховском районе. На их территориях разместятся 67 резидентов, которые создадут более 5 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей.
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