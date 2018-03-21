Прошел крупный, взорвавший весь Краснодарский край, бизнес-форум 

Созданная бизнес — площадка объединила более 800 предпринимателей из разных точек страны и более 100 студентов, что делает подобные мероприятия лучшим пространством для бизнес — знакомств.
На форуме выступили такие известные спикеры, как Брайан Трейси, Бари Алибасов мл., Андрей Парабеллум, Евгений Котов, Антон Петроченков, Сергей Ретивых, Никита Прохоров, Сергей Шушин и Марат Саид — Галиев. Люди, которые являются профессионалами своих сфер. ;;;
По отзывам участников известно, что действительно все фишки и заметки, даваемые на мероприятии, очень свежие, мощные, для многих неожиданные и явно внедрятся в обиход компаний.
Предприниматели получили следующие инструменты:
-автоворонка «Как разогреть клиента и довести до покупки»
-технология продающих скриптов
-технология найма продавцов
-мотивация сотрудников отдела продаж и маркетинга
-как разработать маркетинговую стратегию до 2020 года
-и многие другие.
Спикеры передали огромный опыт, и теперь у владельцев бизнеса есть чёткий бизнес-план по продвижению своих компаний и по увеличению прибыли.
Своими отзывами поделились и довольные, восторженные студенты, которым бесплатно были выделены места. ;
Сложилось явное ощущение, что в эти дни все соц. сети гремели одним лишь business life форумом.
Так же, невозможно не отметить саму организацию форума, которая действительно была на высшем уровне, и которую оценил практически каждый участник. ;
Помимо выступления спикеров, гостей ожидала панельная дискуссия с участием крупных бизнесменов, владельцев и директоров таких известных компаний, как:
— сеть спортивных магазинов «Высшая лига»
— крупнейшая розничная сеть «Магнит»
— МПК «Каневской», один из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Юга России
— OZ МОЛЛ — самый большой и сверхсовременный торгово-развлекательный центр Краснодарского края и ЮФО в целом
— Три-З — федеральная сеть офтальмологических клиник, которая насчитывает 33 диагностических центра в семи регионах России и 3 хирургические клиники в Краснодаре, Ессентуках и Перми. Cамая широкая сеть диагностических центров России. ;
На данной дискуссии предприниматели поделились своими мыслями и установками, которые ведут их к успеху. О том, что кризис — это «фигня», и в кризис растут только товары высокого качества. О том, что жадные, сытые и тщеславные собственники всегда будут проигрывать, а выигрывать будут те, которые понимают своего клиента и любят свой продукт. О том, что очень важна обратная связь от потребителя и что ваш бизнес — это ваш ребенок. И многое другое. ;
Очень насыщенные, информативные и плодотворные прошли дни. Никто не остался равнодушен и никто не ушел, не узнав для себя что-то новое и полезное.
А совсем скоро, 5-6 июня, состоится 1-й южно-российский форум по управлению, где соберутся 9 спикеров мирового уровня и около 1000 управленцев России.
Подробнее об этом крупном мероприятии читайте здесь http://bit.ly/2FOd8pF;