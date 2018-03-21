Прошел крупный, взорвавший весь Краснодарский край, бизнес-форум

Созданная бизнес — площадка объединила более 800 предпринимателей из разных точек страны и более 100 студентов, что делает подобные мероприятия лучшим пространством для бизнес — знакомств.

По отзывам участников известно, что действительно все фишки и заметки, даваемые на мероприятии, очень свежие, мощные, для многих неожиданные и явно внедрятся в обиход компаний.

Предприниматели получили следующие инструменты:

-автоворонка «Как разогреть клиента и довести до покупки»

-технология продающих скриптов

-технология найма продавцов

-мотивация сотрудников отдела продаж и маркетинга

-как разработать маркетинговую стратегию до 2020 года

-и многие другие.

Спикеры передали огромный опыт, и теперь у владельцев бизнеса есть чёткий бизнес-план по продвижению своих компаний и по увеличению прибыли.

Своими отзывами поделились и довольные, восторженные студенты, которым бесплатно были выделены места. ;

Сложилось явное ощущение, что в эти дни все соц. сети гремели одним лишь business life форумом.

Так же, невозможно не отметить саму организацию форума, которая действительно была на высшем уровне, и которую оценил практически каждый участник. ;

Помимо выступления спикеров, гостей ожидала панельная дискуссия с участием крупных бизнесменов, владельцев и директоров таких известных компаний, как:

— сеть спортивных магазинов «Высшая лига»

— МПК «Каневской», один из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Юга России

— OZ МОЛЛ — самый большой и сверхсовременный торгово-развлекательный центр Краснодарского края и ЮФО в целом

Ессентуках и — Три-З — федеральная сеть офтальмологических клиник, которая насчитывает 33 диагностических центра в семи регионах России и 3 хирургические клиники в Краснодаре Перми . Cамая широкая сеть диагностических центров России. ;

На данной дискуссии предприниматели поделились своими мыслями и установками, которые ведут их к успеху. О том, что кризис — это «фигня», и в кризис растут только товары высокого качества. О том, что жадные, сытые и тщеславные собственники всегда будут проигрывать, а выигрывать будут те, которые понимают своего клиента и любят свой продукт. О том, что очень важна обратная связь от потребителя и что ваш бизнес — это ваш ребенок. И многое другое. ;

Очень насыщенные, информативные и плодотворные прошли дни. Никто не остался равнодушен и никто не ушел, не узнав для себя что-то новое и полезное.

А совсем скоро, 5-6 июня, состоится 1-й южно-российский форум по управлению, где соберутся 9 спикеров мирового уровня и около 1000 управленцев России.

Подробнее об этом крупном мероприятии читайте здесь http://bit.ly/2FOd8pF;