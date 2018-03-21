Как и почему появился мат в русском языке

И какой же русский не выражается крепким словцом? Более того, многие матерные слова переведены на иностранные языки, но интересно то, что полноценных аналогов русским ругательствам в иностранных языках нет и вряд-ли когда-либо появятся. Лингвистами уже давно было подсчитано, что такого количества ругательств, как в русском, нет ни в одном другом языке на планете!

В устной форме

Как и почему появился мат в русском языке? Почему другие языки обходятся без него? Быть может, кто-то скажет, что при развитии цивилизации, с улучшением благосостояния граждан в подавляющем большинстве стран нашей планеты необходимость в мате естественно отпала? Россия уникальна тем, что в ней этих улучшений так и не наступило, и мат в ней остался в девственной, первобытной его форме… Не случайно, что ни один великий русский писатель и поэт не обошел это явление стороной!

Откуда всё-таки он к нам пришёл?

Ранее распространялась версия о том, что мат появился в мрачные времена татаро-монгольского ига, а до прихода татар на Русь русские вообще не матерились, а ругаясь, называли друг друга лишь собаками, козлами да баранами. Однако это мнение ошибочно и отрицается большинством ученых-исследователей. Конечно, нашествие кочевников повлияло на быт, культуру и речь русского народа. Возможно, такое тюркское слово, как «баба-ягат» (рыцарь, витязь), сменило социальный статус и пол, превратившись в нашу Бабу Ягу. Слово «карпуз» (арбуз) превратилось в упитанного маленького мальчика. А вот термином «дурак» (остановка, привал) стали называть неумного человека.

Мат к тюркскому языку не имеет никакого отношения, потому что у кочевников не принято было сквернословить, и бранные слова полностью отсутствовали в словаре. Из русских летописных источников (древнейшие известные образцы в берестяных грамотах XII века из Новгорода и Старой Руссы. См. «Обсценная лексика в берестяных грамотах». Специфика употребления некоторых выражений комментируется в «Русско-английском словаре-дневнике» Ричарда Джемса (1618−1619).) известно, что матерные слова появились на Руси задолго до татаро-монгольского нашествия. Лингвисты усматривают корни этих слов в большинстве индоевропейских языков, но такое распространение они получили только на русской земле.

Здесь, чтобы остаться

Так почему все-таки из множества индоевропейских народов мат прилип только к русскому языку? Исследователи объясняют этот факт еще и религиозными запретами, которые у других народов появились раньше по причине более раннего принятия христианства. В христианстве, как и в исламе, сквернословие считается великим грехом. Русь приняла христианство позже, а к тому времени вместе с языческими обычаями мат прочно укоренился среди русского народа. После принятия на Руси христианства сквернословию была объявлена война.

Этимология слова «мат» может показаться достаточно прозрачной: якобы оно восходит к индоевропейскому слову «mater» в значении «мать», которое сохранилось в разных индоевропейских языках. Однако в специальных исследованиях предлагаются другие реконструкции.

Так, например, Л. И. Скворцов пишет: «Буквальное значение слова „мат“ — это „громкий голос, крик“. В его основе лежит звукоподражание, то есть непроизвольные выкрики „ма!“, „мя!“ — мычание, мяуканье, рев животных в период течки, брачных призывов и т. д.». Такая этимология могла бы показаться наивной, если бы не восходила к концепции авторитетного Этимологического словаря славянских языков: «…Русский мат, — производное от глагола «matati» — «кричать», «громкий голос», «крик», родственно слову «matoga» — «матаситься», т. е. кривляться, ломаться, (о животных) мотать головой, «матошить» — тревожить, беспокоить. Но «matoga» во многих славянских языках означает «привидение, призрак, чудовище, страшилище, колдунья»…

Что он означает?

Основных матерных слов три и обозначают они половой акт, мужские и женские гениталии, все остальные являются производными этих трех слов. Но ведь в других языках эти органы и действия тоже имеют свои названия, которые почему-то не стали ругательными словами? Чтобы понять причину появления матерных слов на русской земле, исследователи заглянули в глубь веков и предложили свой вариант ответа.

Они считают, что на огромной территории между Гималаями и Междуречьем, на бескрайних просторах жили немногочисленные племена пращуров индоевропейцев, которые должны были размножаться, чтобы расширить свой ареал обитания, поэтому огромное значение придавалось детородной функции. А слова, связанные с детородными органами и функциями, считались магическими. Их запрещали произносить «всуе», чтобы не сглазить, не навести порчу. Нарушали табу колдуны, за ними неприкасаемые и рабы, которым закон был не писан.

Постепенно появилась привычка выражаться матом от полноты чувств или просто для связки слов. Основные слова стали обрастать множеством производных. Не так давно, всего-то тысячу лет назад, в число ругательных вошло слово, обозначающее женщину легкого поведения «бл*ть». Происходит оно от слова «блевать», то есть «исторгать мерзость». [С-BLOCK]

Но самым главным матерным словом по праву считается то самое слово из трех букв, которое встречается на стенах и на заборах всего цивилизованного мира. Его в качестве примера и разберём. Когда же появилось это трехбуквенное слово? Одно скажу точно, что явно не в татаро-монгольские времена. В тюркском наречии татаро-монгольских языков этот «предмет» обозначается словом «кутах». Кстати, многие сейчас носят фамилию, происходящую от этого слова и ничуть не считают ее неблагозвучной: «Кутахов».

В индоевропейском языке-основе, на котором говорили далекие предки славян, балтов, германцев и других европейских народов, слово «хер» обозначало козла. Слово это родственно латинскому «hircus». В современном русском языке родственным ему словом остается слово «харя». Этим словом еще недавно называли козлиные маски, использовавшиеся ряжеными во время колядок.

Таким образом, можно сделать вывод, что мат возник в давние времена и ассоциировался с языческими обрядами. Мат — это прежде всего способ продемонстрировать готовность нарушить табу, преступить определенные границы. Поэтому тематика ругательств в разных языках схожая — «телесный низ» и всё, что связано с отправлением физиологических потребностей. И у русских эта потребность всегда было велика. Возможно, что даже, как ни у какого другого народа в мире…

Не путать!

Кроме «телесных ругательств», у некоторых народов (в основном франкоязычных) существуют ругательства богохульные. У русских этого нет.

И ещё один важный момент — с матом нельзя смешивать арготизмы, которые абсолютно не являются матом, а скорее всего, просто сквернословной бранью. Как, например, одних только воровских арготизмов со значением «проститутка» в русском языке десятки: алюра, баруха, маруха, профурсетка, шалава и тому подобные.