Рязанский: следующая индексация пенсий состоится уже в апреле

В соответствии с Поручениями Президента индексация пенсий в апреле составит три процента и коснётся получателей социальных пенсий, сообщил председатель комитета Совета Федерации по социльной политике Валерий Рязанский , выступая на телеканале «Вместе РФ».

«Чтобы индексация прошла более высокими темпами и для того, чтобы индексировать пенсии выше инфляции, мы должны изыскивать дополнительные ресурсы», — определил задачу глава комитета Совета Федерации по итогам Поручений Президента. Для этого, как предположил Рязанский, придётся заниматься бюджетными корректировками.