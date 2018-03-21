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Рязанский: следующая индексация пенсий состоится уже в апреле
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Рязанский: следующая индексация пенсий состоится уже в апреле 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В соответствии с Поручениями Президента индексация пенсий в апреле составит три процента и коснётся получателей социальных пенсий, сообщил председатель комитета Совета Федерации по социльной политике Валерий Рязанский, выступая на телеканале «Вместе РФ».
«Чтобы индексация прошла более высокими темпами и для того, чтобы индексировать пенсии выше инфляции, мы должны изыскивать дополнительные ресурсы», — определил задачу глава комитета Совета Федерации по итогам Поручений Президента. Для этого, как предположил Рязанский, придётся заниматься бюджетными корректировками.
Другая важная тема, обозначенная в Послании Президента Федеральному Собранию — сохранение активного долголетия. Примером для других регионов здесь, по мнению сенатора, является Москва, где проект активного долголетия возведен в статус программы. На примере столицы другие регионы также могут собрать разрозненные практики, популярные у людей пожилого возраста, убрать межведомственные барьеры и сделать цельную программу активного долголетия, подчеркнул Валерий Рязанский.
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