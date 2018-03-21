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Отравление под Тамбовом: цыгане пытались разрезать баллоны с сернистым ангидридом
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Отравление под Тамбовом: цыгане пытались разрезать баллоны с сернистым ангидридом 

Вести.Ru 1 час назад
По предварительным данным, причиной массового отравления под Тамбовом стал сернистый ангидрид. В больницу были доставлены 29 пострадавших, в том числе 9 детей.
Инцидент произошел в поселке Калиничи, который является местом компактного проживания цыган. По одной из версий, местные жители привезли в поселок баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентили, после чего почувствовали себя плохо.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления УМВД по Тамбовской области.
Сернистый ангидрид (сернистый газ, оксид серы IV, SO2) — бесцветный газ с запахом только что зажженной спички. Используется для производства сернистой кислоты и различных солей серной кислоты. В виноделии применяется как консервант (пищевая добавка E220), убивает все микроорганизмы. Также используется для отбеливания нежных тканей (шерсти, шелка), которые нельзя отбеливать хлором. В лабораториях используется как растворитель.
Сернистый газ чрезвычайно токсичен. Симптомы при отравлении: насморк, кашель, своеобразный привкус во рту. При вдыхании высокой концентрации газа наступает удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвота, возможен острый отек легких и смерть.
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