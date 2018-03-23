Жительница Приморья лишилась мобильного телефона за долг по алиментам

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району на исполнении находится исполнительное производство в отношении местной жительницы, обязанной по решению суда выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю . У женщины образовалась задолженность в размере более 340 тысяч рублей.. В ходе разговора с судебными приставами женщина неоднократно пользовалась мобильным телефоном, чтобы ответить на сообщения.

Поскольку иного имущества у должницы не оказалось, судебным приставом-исполнителем было принято решение наложить арест на смартфон..