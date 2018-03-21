В Перми владелец элитного внедорожника может лишиться своего автомобиля

Житель Кировского района может лишиться своего элитного внедорожника. Он — владелец транспортного средства HAMMER H3. Мужчина задолжал физлицу один миллион рублей и возвращать деньги не торопится.

Взыскатель обратился в службу судебных приставов и написал заявление об обращении взыскания на внедорожник в счёт погашения задолженности. Было возбуждено исполнительное производство.

«В ходе проведения исполнительных действий автомобиль обнаружен и арестован в присутствии понятых. На эвакуаторе его отправили на стоянку под ответственное хранение взыскателя, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — У должника ещё есть время, чтобы выплатить всю сумму долга и вернуть свою дорогостоящую иномарку, в противном случае она может уйти «с молотка».