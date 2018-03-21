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Климов назвал причины нападок Великобритании на Россию
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Климов назвал причины нападок Великобритании на Россию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Лондону было необходимо сплотить падающее доверие общества к правительству, а не просто напакостить России, но получилось наоборот — сплотились граждане России. Об этом заявил 21 марта глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и недопущению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в эфире «Парламентского утра» на телеканале Вместе-РФ.
«Скандал у Великобритании получился надуманным и очевидно, что Лондон будет продолжать эту линию, там работали по внутриполитической повестке — переключить внимание британского общества на внешнего врага», — сказал сенатор. По его словам, это напоминает историю с крушением малоазийского боинга, когда тут же в катастрофе обвинили РФ, а потом 4 года не могут предоставить никаких доказательств.
Климов дал свою оценку и ситуации, которая сложилась на украине с недопуском граждан России к избирательным участкам: «Вопиющее поведение, которому не было аналогов на земле». «В связи со всеми этими событиями расширять доклад комиссии, представленный в начале марта, не стоит. Но по результатам самих выборов, включая доклады наблюдательных миссий, обращения в суды. Мы подготовим отдельный доклад, который представим после инаугурации президента РФ», — рассказал Климов.
Он подчеркнул, что за работой комиссии свнимательно следят за рубежом, в том числе, в США. Что касается оценок международных наблюдателей, которые были в России, то они разные. «Те, кто приезжал к нам с открытым сердцем говорят правду — что выборы прошли открыто и соответствуют всем международным стандартам. Но есть наблюдатели, которые дают и другие оценки. Всю эту информацию мы обобщим и представим, как я уже сказал, после инаугурации президента 7 мая 2018 года», — уточнил сенатор.
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