Сотрудник заповедника сфотографировал редкого леопарда в Северо-Западном Китае

Синин, 21 марта / Синьхуа / — Защитнику дикой природы на днях удалось сфотографировать леопарда редкого вида в заповеднике Саньцзянъюань /район истоков трех крупных рек Китая — Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзян/Меконг/ в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, сообщили на днях местные власти.

Это первые снимки исчезающего вида, сделанные человеком в районе Саньцзянъюань, сообщил глава комитета по управлению парком Ланьцанцзян Тсетентсо /Tsetentso/.

Рейнджер Кунгкиап Чофун /Kungkyap Chophun/ в конце февраля с.г. увидел леопарда на противоположном берегу реки Ланьцанцзян во время патрулирования каньона Ансай. Леопард отдыхал там три часа, и это позволило сделать несколько фотографий хищника.

В рамках стартовавшего с 2014 года сотрудничества между правительством уезда Цзадо и центром защиты природы «Шаньшуй» было установлено около 100 инфракрасных камер на территории площадью 1400 кв. км.

"В Китае большинство фотографий и видеоматериалов, зафиксировавших деятельность леопардов, сделаны с помощью инфракрасных камер. Человеку редко удается лично снять на пленку представителя этого вида семейства кошачьих", — сказал представитель центра «Шаньшуй» Чжао Сян.

По его словам, пока еще не установлено, к какому подвиду леопардов относится попавший в объектив камеры хранителя красавец.

"Обнаружение и исследование леопардов позволяют обогатить наши познания многообразности и сложности экосистемы в районе Саньцзянъюань", — отметил представитель Государственного управления лесного хозяйства КНР Фэн Лиминь.

Леопарды находятся под государственной охраной первой категории в Китае, и занесены Международным союзом охраны природы в список животных, находящихся под угрозой вымирания. -0-