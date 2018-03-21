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Сотрудник заповедника сфотографировал редкого леопарда в Северо-Западном Китае
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Сотрудник заповедника сфотографировал редкого леопарда в Северо-Западном Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Синин, 21 марта /Синьхуа/ — Защитнику дикой природы на днях удалось сфотографировать леопарда редкого вида в заповеднике Саньцзянъюань /район истоков трех крупных рек Китая — Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзян/Меконг/ в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, сообщили на днях местные власти.
Это первые снимки исчезающего вида, сделанные человеком в районе Саньцзянъюань, сообщил глава комитета по управлению парком Ланьцанцзян Тсетентсо /Tsetentso/.
Рейнджер Кунгкиап Чофун /Kungkyap Chophun/ в конце февраля с.г. увидел леопарда на противоположном берегу реки Ланьцанцзян во время патрулирования каньона Ансай. Леопард отдыхал там три часа, и это позволило сделать несколько фотографий хищника.
В рамках стартовавшего с 2014 года сотрудничества между правительством уезда Цзадо и центром защиты природы «Шаньшуй» было установлено около 100 инфракрасных камер на территории площадью 1400 кв. км.
"В Китае большинство фотографий и видеоматериалов, зафиксировавших деятельность леопардов, сделаны с помощью инфракрасных камер. Человеку редко удается лично снять на пленку представителя этого вида семейства кошачьих", — сказал представитель центра «Шаньшуй» Чжао Сян.
По его словам, пока еще не установлено, к какому подвиду леопардов относится попавший в объектив камеры хранителя красавец.
"Обнаружение и исследование леопардов позволяют обогатить наши познания многообразности и сложности экосистемы в районе Саньцзянъюань", — отметил представитель Государственного управления лесного хозяйства КНР Фэн Лиминь.
Леопарды находятся под государственной охраной первой категории в Китае, и занесены Международным союзом охраны природы в список животных, находящихся под угрозой вымирания. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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