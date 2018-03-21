Ушёл из жизни почётный энергетик Сергей Суходоев

20 марта после продолжительной болезни скончался Сергей Иванович Суходоев, Заслуженный работник ЕЭС России , Почётный работник топливно-энергетического комплекса, Почётный энергетик Минпромэнерго РФ.

Общий стаж работы Сергея Ивановича в энергетике Южного Урала превышает 43 года. По распределению после института он был направлен в Златоустовские электрические сети, работал мастером, участвовал в строительстве трёх подстанций мощностью 500 киловольт в Златоустовском, Саткинском и Ашинском районах. С 1985 по 1996 год работал директором Златоустовских электрических сетей.

В 1997 году Сергей Иванович Суходоев в должности заместителя генерального директора возглавил направление сбыта электроэнергии в ОАО ЭиЭ «Челябэнерго». После «распаковки» энергосистемы в 2005 году Сергей Иванович занял должность заместителя генерального директора ОАО «Челябэнергосбыт» по работе с потребителями и внешними связями. Долгие годы в Челябинской области фамилия Суходоева у потребителей электроэнергии была символом платёжной дисциплины.

Требовательный к себе и к другим, не повторяющий дважды, не приемлющий фамильярности и разгильдяйства на работе он очень ценил в людях профессионализм. Многие энергетики с теплом и благодарностью вспоминают Сергея Ивановича как своего учителя, наставника в профессии. Он был настоящим защитником своих подчинённых, не оставался безучастным к их бедам, всегда старался помочь. А в кругу друзей Сергея Ивановича вспоминают как весельчака и балагура, надёжного товарища.

В последние годы Сергей Иванович Суходоев был советником генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» по работе с органами власти. Его знания и колоссальный опыт даже в периоды болезни были направлены на укрепление энергетической безопасности региона.

Руководство и весь коллектив ПАО «Челябэнергосбыт» скорбит об этой утрате вместе с родными и близкими Сергея Ивановича.