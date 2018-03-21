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Чем опасен таллий и какая первая помощь при отравлении?
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Чем опасен таллий и какая первая помощь при отравлении? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Смертельная для взрослого человека доза таллия составляет 600 миллиграммов.
В ответ на запрос «АиФ-Ростов» заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Анатолий Конченко сообщил следующее:
«Химическое вещество таллий входит в Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических бытовых веществ.
Таллий опасен тем, что поражает органы и системы: центральную и периферическую нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую и эндокринную, желудочно-кишечный тракт, костную ткань, печень и почки. Оказывает раздражающе действие на кожу и глаза.
Смертельная для взрослого человека доза таллия составляет 600 миллиграммов.
Область применения: химическая промышленность, медицина.
При работах с таллием и его соединениями необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, глаз.
Симптомы острого отравления: слабость, беспокойство, возбуждение, адинамия, перестезия, атаксия, дрожание, мышечные боли, боли в суставах, сонливость, расстройство координаций движения, головная боль, головокружение, изменение частоты и ритма дыхания, слизистые выделения из носа, боли в области живота, тошнота, рвота, диарея, кожные шелушения, трещины в углах рта, в тяжёлых случаях — паралич, судороги.
Первая помощь при отравлениях: при вдыхании — свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда; при попадании отравляющего вещества через рот — обильное питьё; при попадании на кожу — промывание участков тела проточной водой, в глаза — струёй воды».
Также специалист Роспотребнадзора добавил, что в случае необходимости следует обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.
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