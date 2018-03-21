Известная фэшн-блогер Кьяра Ферраньи родила сына

Одна из самых популярных фэшн-блогеров современности Кьяра Ферраньи впервые стала мамой. Она родила своему бойфренду — рэперу Федерико Лучия, более известному под псевдонимом Fedez, — сына. Мальчика назвали Леоно или, как его уже ласково называют родители, Леончино. О прибавлении в семействе Кьяра сообщила в своем Instagram. «19 марта родился наш Леончино», — написала знаменитость. Федерико снабдил запись эмодзи в виде львенка.

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Fedez сделал Кьяре предложение в мае 2017 года спустя всего пару месяцев после начала их романа. А уже в октябре девушка заявила, что ждет ребенка. При этом ее возлюбленный не верит в брак, хотя ради Кьяры готов рискнуть. «Бывает, что встречаешь человека человека и понимаешь, что совпадаешь с ним на все сто, — рассказал Федерико в интерью изданию Vanity Fair. — Он твой недостающий кусочек пазла. Мой — Кьяра. И меня не волнует, что большинство считает наши отношения фальшивкой: мы-то знаем, как все обстоит на самом деле. Да и не влюбиться в Кьяру невозможно: она красива и всегда говорит то, что думает».

Как призналась Кьяра, на Рождество они разыграли ее маму, сообщив, что она скоро станет бабушкой. Женщина была просто счастлива. «Для меня важно, чтобы наше решение завести ребенка или пожениться было встречено моей семьей позитивно», — передает слова Кьяры Hello.