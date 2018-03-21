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В Хельсинки 21 марта проходит презентация инвестиционного потенциала Псковской области
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В Хельсинки 21 марта проходит презентация инвестиционного потенциала Псковской области 

Псковская губерния 1 час назад
21 марта в Хельсинки проходит презентация инвестиционного потенциала Псковской области, ОЭЗ ППТ «Моглино», а также презентации ведущих промышленных предприятий Псковской области. Как сообщает Агентство инвестиционного развития Псковской области, в состав делегации вошли председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, гендиректор АО «ОЭЗ ППТ „Моглино“ Ольга Торбич, гендиректор Агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед и генеральный директор „М-Конструктор“ Артём Багнюк. После проведения официальной части мероприятия запланированы В2В встречи и переговоры с представителями предприятий Финляндии. Днём ранее делегация приняла участие во встреча с и.о. торгового представителя России в Финляндии Сергеем Синельниковым. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.
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