Тревожная химия

Политические каникулы в Европе закончились: старая/новая власть перезагрузилась в Берлине и Москве . Париж, Лондон, Брюссель уже давно на взводе. И даже Вашингтон, утонувший в изоляционизме в духе Рузвельта времен Испанской войны, начал подавать какие-то признаки политического инстинкта.

Сейчас все тревоги направлены на линию Лондон — Москва. Химическая атака в Солсбери не ограничилась теми жертвами, которые уже принесены — искалеченными людьми, изувеченными карьерами высланных с обеих сторон, разрушенными слоями отношений между странами; ничего еще не позади, экватор конфликта не перейден.

И главное, источник подобных инцидентов не обнаружен и не обезврежен. Вот в чем проблема!

Весь этот кошмар мне напоминает времена противостояния СССР — Запад при Андропове. Теперь мы знаем, ни сам Андропов, ни кто-либо из Политбюро не давал команду сбить заблудившийся южнокорейский «Боинг». Это сделали простые советские генералы. За последние 20 лет это стало известно и подтверждено документами.

Но в реалиях 1983 года всем казалось, что кнопка к любому старту советской ракеты — в руках Кремля.

И в тех же реалиях у генсека Андропова не возникало даже шанса прикрыться подчиненными: архитектура советской власти этого не позволяла.

Что-то похожее происходит и сейчас. Я далек от мысли, что министр иностранных дел РФ Лавров участвует в оптовой торговле кокаином через Аргентину . Но 4 центнера порошка, как говорится, не сбросишь с весов, а архитектура власти в российском МИД такова, что виновен может быть или завхоз, или министр. В итоге Западу во всемогущего Завхоза поверить абсолютно не удается — и кандидатура министра становится безальтернативной.

То же и с отравленными в Солсбери. Применение боевого отравляющего вещества в Европе не смыть никакими плевками в Мэй, Джонсона или в пострадавших. Нужен какой-то вразумительный ответ, от которого обе стороны могли бы начать конструктивный диалог. А пока идет лишь поток обвинений.

В обмен репликами включился и новоизбранный президент РФ Путин. «Чушь, бред и нонсенс такие выходки накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо!» — сказал он.

Конечно, Путин говорил в сердцах, но вопроса это не снимает: а после выборов и чемпионата проводить химические атаки в Европе мыслимее?

Во вторник под марш «Прощание славянки» автобусы с высланными российскими дипломатами покинули офис посольства в Лондоне. Британцы, вероятно, уедут из Москвы без помпы. Око за око? Газ за газ?

Но разве дело в том, кто кому причинит больше боли? В глобальной политике библейские формулы почти никогда не срабатывают. Проблема в другом: причиняя боль оппоненту, атакующая сторона как бы накачивает у него опасные для самой себя мышцы. Примитивно говоря, функционирует это так: если долго унижать Картера, то добьешься появления Рейгана. Со всеми, как говорится, вытекающими…

В 70-80-е на такие «упражнения» уходили годы и годы. Теперь все кипит в разы быстрее: у нового века быстрая и опасная химия. Лучше бы ее держать под конт­ролем. Пока еще есть такой шанс.