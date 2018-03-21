«Парад побежденных»: зачем в 1944 году по Москве провели пленных немцев

17 июля 1944 года в Москве , в разгар войны прошел парад военнопленных нацистов, захваченных силами 1го, 2го и 3го Белорусских фронтов. Этот парад был и остается беспрецедентной спецоперацией НКВД, не имеющей аналогов по масштабу. Операция получила название «Большой вальс», в честь американского фильма 1938 года.

Предыстория

«Парад побежденных» стал возможен благодаря крупнейшей победе советской армии — операции «Багратион», в ходе которой была уничтожена немецкая группа армий «Центр». Силы вермахта понесли потери (возвратные и невозвратные) в количестве 400 000 солдат и офицеров. Из 42 генералов в плену оказались 21.

Тогда в Кремле было принято решение использовать захваченных пленных в качестве демонстрации военной мощи Красной армии.

За две недели июля в Москву были перевезены порядка 57 тысяч немцев. «Парад побежденных» был на 17 июля.

О параде объявили только на утро. О прохождении немцев сообщили по радио и в свежих выпусках газет.

Пленные были собраны на московском ипподроме и стадионе «Динамо». Для парада были отобраны самые здоровые, которые могли ходить самостоятельно, однако и они выглядели весьма жалко: измученные и голодные, грязные, в рваной одежде. Перед маршем им выдали сытный паек — каша и хлеб с салом. В дальнейшем это сыграло злую шутку. Желудки многих пленных были истощены, и большое количество еды нанесло по ним серьезный удар. Захваченные нацисты испытывали недомогание по дороге, и, так как покидать строй было запрещено под страхом расстрела, были вынуждены справлять нужду на ходу. За колоннами пленных следовала поливальная машина, которая, по официальным данным, «символически смывала нацистскую грязь с земли». На деле же Красную площадь действительно пришлось серьезно отмывать от отходов и грязи пленных. [С-BLOCK]

Все участники «парада» были обвешаны пустыми консервными банками, которые страшно гремели при ходьбе. Многим пленным не хватало одежды: кто-то шел без обуви, кто-то шел в изорванной форме.

Всех нацистских солдат раздели на две группы и построили по 600 человек по рангам. Согласно условиям капитуляции, пленные офицеры не лишались формы, званий и наград. Руководил парадом командующий войсками МВО генерал-полковник П. А. Артемьев.

Первая колонна, в составе которой были 19 генералов, прошла по часовой стрелке по Садовому кольцу в сторону Киевского вокзала. Вторая колонна прошла к тому пункту против часовой стрелки. На вокзале пленные были размещены по вагонам и отправлены в места заключения. На протяжении всего марша колонны сопровождали всадники с шашками и конвоиры с винтовками.

В рядах пленных были не только немцы, но и представители других национальностей, служащих в нацистской армии: румыны, украинцы, белорусы. Как пишет один из участников парада, красноармейцы на месте расстреливали русских добровольцев — к предательству не было терпимости.

Отдельной колонной шли французские –коллаборационистов. Проходя мимо французского генерала Пети, они начали кричать «Вива ля Франс» и уверять, что они были втянуты в войну силой. Однако генерал остался глух к их крикам и просьбам.

Цели «Большого вальса»

Парад военнопленных преследовал сразу несколько целей. Первая и главная цель — это разрушение мифа непобедимости нацистских войск. Разумеется, в СССР (как и во всем мире) слышали о громких победах советской армии и об огромном количестве военнопленных. Однако слышать и видеть — это две разные вещи. Зрелище бесконечного потока из пленных сработало лучше, чем тысяча сообщений по радио. Представление было жалким, жестоким и торжественным одновременно. После этого парада ни у кого не осталось сомнений — победа неизбежна, и она близка.

Была у «Большого вальса» и международная цель. Союзники, которые уже строили планы относительно послевоенного устройства мира, не верили в столь масштабные успехи советских войск. На «парад побежденных» были приглашены высокопоставленные политики и военные из стран-союзников. Парад произвел на них неизгладимое впечатление и показал реальную мощь Советского Союза.

После «Большого вальса»

Выступивший одним из организаторов парада Лаврентий Берия доложил Сталину о том, что зрители выражали жгучую ненависть к военнопленным, кричали «Смерть Гитлеру!» и «Смерть фашизму!». Однако на деле москвичи пребывали в состоянии шока от увиденного. Женщины увидели, что это такие же люди, как их мужья и сыновья.

В 1949 г. Советский Союз наконец подписал Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Согласно условиям документа, подобные парады были запрещены.

Московский «парад побежденных» был не единственным в истории. Подобный парад проводился в Киеве, однако он ни в какое сравнение не шел с московским.