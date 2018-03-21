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Полиция начала проверку после драки между школьницами на Ставрополье
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Полиция начала проверку после драки между школьницами на Ставрополье 

РИА Новости 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 21 мар — РИА Новости. Полиция на Ставрополье начала проверку информации о потасовке между школьницами в Буденновске, сообщает главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором прижатая к забору девушка сопротивляется и пытается вырваться из рук напавшей на нее сверстницы, завязывается драка, за происходящим наблюдает группа девушек. Как сообщается в СМИ, видео снято молодыми людьми в Буденновске, а его героини — ученицы местной школы.
"В отделе МВД России по Буденновскому району по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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