Новгородской области помогут с дорогами

Никитин отметил, что с федеральной помощью в 2017 году было отремонтирован тысяча километров региональных дорог.

«В текущем году перед нами стоят не менее серьезные задачи, выполнить которые возможно только в тесном взаимодействии с Федеральным дорожным агентством . Мы рассчитываем на участие во всех государственных программах и на получение возможных форм софинансирования из федерального бюджета», — заявил Никитин.