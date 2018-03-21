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Новгородской области помогут с дорогами
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Новгородской области помогут с дорогами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет пресс-служба правительства Новгородской области, об этом заявил глава региона Андрей Никитин на заседании коллегии агентства.
Никитин отметил, что с федеральной помощью в 2017 году было отремонтирован тысяча километров региональных дорог.
«В текущем году перед нами стоят не менее серьезные задачи, выполнить которые возможно только в тесном взаимодействии с Федеральным дорожным агентством. Мы рассчитываем на участие во всех государственных программах и на получение возможных форм софинансирования из федерального бюджета», — заявил Никитин.
Ранее заместитель губернатора Новгородской области — заместитель председателя Правительства Новгородской области Александр Дронов на пресс-конференции рассказал о ремонте дорог в регионе. Заместитель губернатора отметил, что дороги опорной сети были отремонтированы почти на 50%, не смотря на большой объем работ.
Фото: архив ФедералПресс
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