Территорию бывшей станции юннатов на улице Мясницкой хотят купить за бесценок

Костроме никто не хочет покупать территорию бывшей станции юннатов на улице Мясницкой, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, здание не работает уже несколько лет.

Власти рассчитывали, что если объект выгодно продать, то на эти средства можно отремонтировать вторую станцию юннатов — в Березовой роще. Первоначально планировалось выручить 28 миллионов рублей. Однако все торги закончились ничем — покупателей нет.

«Администрация сообщила, что продать за ранее запланированную сумму объект не получается. Наложенные на этот участок ограничения со стороны инспекции по охране культурного наследия, в частности, ограничивают количество этажей. То есть, новые постройки не могут превышать 7 метров по высоте», — говорится в сообщении пресс-службы гордумы Костромы.

Цену все время снижают, она уже дошла до 25 миллионов. Но это не помогает. На этой неделе речь зашла уже о снижении до 12 миллионов рублей. Понятно, что это очень мало.

В итоге сейчас принято решение пока цену не опускать, тем более, что срочной необходимости продать участок нет.

Кроме того, власти решили обсудить предложение о том, чтобы отнести территорию станции к озелененным и оставить ее свободной. Как мы уже рассказывали, часть костромских общественников предлагают сделать там ботанический парк.