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В Воронежской области без вести пропал 41-летний мужчина
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В Воронежской области без вести пропал 41-летний мужчина 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Александр Жарый не выходит на связь с 18 марта. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили поиски 41-летнего Александра Жарого в четверг, 22 марта. Мужчина пропал в Россоши 18 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно, на связь с родственниками Александр не выходит. Александр Жарый ростом 175 см, плотного телосложения, у него чёрные с проседью волосы, карие глаза. В день исчезновения был в тёмно-синей куртке, синих джинсах и жёлто-коричневых ботинках. Волонтёры попросили всех, кто видел Александра Жарого после 18 марта или обладает информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112. Дарья Крымова
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