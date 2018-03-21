Узбекские милиционеры помогли потерявшему память россиянину найти семью

ДУШАНБЕ, 21 мар — Sputnik . Сотрудники ГУВД Ташкента помогли найти родственников гражданина России , страдающего потерей памяти, информация о котором распространилась в соцсетях, сообщает пресс-служба.

Пост о мужчине написала некая Роза Фахретдинова. В нем говорилось, что Дмитрий Питько 1977 года рождения, а его отец Сергей Питько проживает в Александровском районе Оренбургской области

Ташкентские оперативники разыскали Сергея Дмитриевича и рассказали ему о сыне. Питько признался, что давно искал Диму, даже обращался в передачу «Жди меня».

По его словам, в начале 90-х годов Сергей Дмитриевич с супругой Ниной, сыном Дмитрием и дочерью Катариной выехали из Узбекистана в Россию на постоянное место жительства. Вскоре супруги развелись. Сергей остался в Оренбургской области, а Нина вернулась в Ташкент. После окончания школы в 1994 году Дмитрий уехал к матери. С тех пор с отцом он не виделся, а Нина Питько в том же году скончалась.

На поиски самого Дмитрия Питько у сотрудников ГУВД Ташкента ушло чуть больше четырех суток, потому что указанный в посте «район аэропорта» охватывает довольно большую территорию. Один из опрошенных горожан возле автомойки рассказал, что видел похожего человека около придорожного кафе. Владелей точки общепита Эдуард Чуляков и его супруга Лада сразу узнали Дмитрия.

По их словам, в начале марта к мужчине частично вернулась память, он написал на листке данные и российский адрес отца, который в итоге оказался правильным лишь частично. Сотрудница кафе Юлия Никишева вложила информацию в группу программы «Жди меня» в социальных сетях, откуда ее и взяла Роза Фахретдинова. Владельцы и работники кафе много лет кормили и одевали мужчину.

В ближайшее время, после оформления документов, необходимых для возвращения в Россию, Дмитрий будет отправлен к отцу.

Напомним, в Ташкенте с 1 апреля заработает рейтинговая оценка деятельности отделов внутренних дел.

"Мы сейчас готовим документы, устанавливающие критерии рейтинговой оценки, порядок ее проведения и применения мер стимулирования или взыскания. Они будут утверждены приказом министра внутренних дел. Однако самым главным критерием оценки будет отношение населения к работе сотрудников, в том числе непосредственно к руководителям", — отметил заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев.

По его словам, правоохранительные органы обязательно будут публиковать итоги рейтинга, чтобы общественность знала, кто и как сегодня работает. Также, заметил глава ГУВД, после публикации рейтинга планируется провести опрос населения на предмет изменения отношения людей к работе органов внутренних дел.

"Введение рейтинговой оценки позволит дифференцированно подходить к определению эффективности каждой службы, каждого сотрудника, учитывая показатели специфики их деятельности. Например, при оценке работы инспектора по профилактике во внимание будет приниматься и мнение населения на закрепленной за ним территории", — рассказал Джураев.

Напомним, что в Ташкенте сейчас идет реформирование системы работы правоохранительных органов. Вместо традиционных РУВД созданы управления координации деятельности органов внутренних дел.

Они будут планировать и анализировать работу отделов органов внутренних дел, преобразованных из городских отделов, распределять их силы и средства с учетом складывающейся оперативной и криминогенной обстановки в пределах территории района и согласно секторному принципу деления.