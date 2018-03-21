В Севастополе нашли схорон боеприпасов и останки красноармейцев

«Опасными находками оказались гранаты „Ф-1“, патроны к винтовке Мосина, артснаряды различного калибра и несколько ручных противотанковых гранат советского образца. Всего в этот день было найдено 540 опасных предметов и 4400 единиц патронов», — рассказали в пресс-службе МЧС

Их обнаружили в районе второго кордона Лесничества Севастополя сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН «Беркут» Управления Росгвардии по Севастополю. В МЧС сообщили, что найденные боеприпасы советского производства, будут вывезены с соблюдением всех мер безопасности для дальнейшего уничтожения.

«После завершения работ пиротехниками МЧС были проведены дополнительные меры по обследованию близлежащей местности на наличие других опасных находок, во время которой были обнаружены останки трёх бойцов. По найденной амуниции удалось установить, что это солдаты Красной Армии», а — уточнили в пресс-службе.

Дальнейшую работу по эксгумации останков солдат продолжит объединение поисковых отрядов «Долг». После завершения раскопок останки найденных защитников города-героя, со всеми почестями предадут земле.