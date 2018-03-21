Эволюционный путь очистки города от рекламы предложила мэрия

— В прошлом году мы занимались разработкой дизайн-кода Новосибирска . Это некий свод стандартов, правил, дополненных иллюстративными материалами. И в первую очередь мы прорабатывали требования размещения рекламных конструкций на фасадах зданий, — рассказал главный художник города Иван Фаткин на пресс-конференции в ТАСС 21 марта о стратегических направлениях совершенствования городской среды и очистке города от слишком навязчивой рекламы.

Требования к фасадам разделены на пять категорий улиц.

Первая категория — высшая. Под нее подпадают не больше трех улиц города. Это Красный проспект, Вокзальная магистраль, улица Ленина. На этих улицах самые жесткие и строгие требования по размещению рекламных и информационных конструкций. Дальше по убывающей, вплоть до самых удаленных городских территорий. Подобные документы уже разработаны и действуют в Москве с 2012 года.

Задача сегодня — почистить фасады жилых и административных зданий от крупноформатных рекламных конструкций и вывесок. Многие города европейской части России от этого вида рекламы отказались вообще, оставив вывески только на зданиях ТЦ, вокзалах, цирках и т.д. Нам только предстоит пойти по этому пути.

— Мы не предполагаем революционный путь, а надеемся убрать все это эволюционно, заменить конструкции на более современные, меньшего формата, в соответствии с нашим новым регламентом, — поясняет Фаткин. — Действующие разрешения на фасадах здания на рекламные конструкции ограничены как правило сроком пять лет. Многие из этих сроков заканчиваются, продлять их не будут.

Другая категория рекламы — крупногабаритные рекламные щиты 3x6 и 5x12, наследие 90-х, считались благом для города. Жители полагали, что щиты дают дополнительное освещение, да и городской бюджет нужно было как-то пополнять. Времена эти прошли, а щиты так и остались на улицах, уродуя их внешний вид.

— Проблема в том, что большинство конструкций стоят в соответствии с договорами, — рассказывает главный художник города. — Договора долгосрочные — на 10 лет. Чтобы убрать хотя бы одну конструкцию до завершения этого срока, нужно проделать большую работу. И тем не менее предприниматели вправе потребовать компенсацию за «упущенную выгоду». Пока тут сделать ничего нельзя. По поручению мэра сейчас рекламные конструкции сокращаются на 10% в год. Но пока этот процесс идет на добровольных договоренностях с рекламными агентствами, которые готовы отказаться от этих конструкций.

В идеале, если процесс очистки города от рекламы удастся довести до своего логического завершения, то в центре останутся только щиты сити-формата, размером 1,8х1,2 метра. Однако даже их размещение должно соответствовать дизайн-проекту.