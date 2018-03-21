«Бюрократические расы не существуют — но научные-то расы никуда не делись»

— Существует ли сейчас в науке понятие «расы»? И если да, то в чём его суть?

— «Раса» это понятие, которое более столетия назад выделили физические антропологи. Они изучали представителей разных народов, описывали их тела и лица с помощью разных формальных показателей и обнаружили, что человечество явно делится на крупные группы с постепенными переходами между ними. Причём это не только такие известные показатели, как, скажем, различные параметры черепа, но также тип ушной серы (она бывает сухой или влажной), который позволяет разделить монголоидов и европеоидов даже увереннее, чем наличие «монгольской» складки века. Цвет кожи тоже относится к числу таких признаков, совокупность которых позволяет говорить о расах — но при этом важно понимать, что раса — это не про конкретного человека, а только про большую группу людей.

[Справка: Антропология это наука о человеке. Выделяют физическую и культурную антропологию: первая изучает анатомические и физиологические особенности, вторая делает акцент на социально-культурных феноменах.]

У ученых был спор о том, к чему относить расу. Одна точка зрения гласила, что расы — это такая типология, которая позволяет каждого человека отнести к определённому расовому типу или к смеси типов, вторая же — к которой и пришли в итоге — заключается в соотнесении с расой не отдельного человека, а групп людей — популяций. Например, светлые волосы и светлые глаза являются характернейшими чертами северо-европеодной расы, и они действительно часто встречаются у датчан, шведов, эстонцев

и т. д.

Но при этом отдельно взятый датчанин или эстонец вполне может оказаться брюнетом. Иными словами, писать в документах у кого-либо «относится к такой-то расе» нельзя, но в целом группы людей могут быть соотнесены с той или иной расой.

Поэтому практика приписывания расы конкретным людям не оправдана с научной точки зрения, и, к тому же, крайне спорно выглядит в этическом отношении. Примером могут служить даже не печально известные законы гитлеровской Германии , а миграционное законодательство США начала XX столетия. Тогда миграционная служба официально ставила более высокий порог перед представителями определённых групп, и когда в Америку стали массово уезжать от геноцида армяне, их часто разворачивали на границе. Представители этого народа нашли антропологов (в частности это был один из отцов американской антропологии Франц Боас) и после того, как ученые написали об антропологическом сходстве армян с жителями Южной Европы (то есть что они ближе к грекам, чем к представителям «желтой расы»), и это решение было закреплено в судебном порядке — миграция сильно упростилась.

С научной точки зрения принятое до сих пор в американской традиции деление на «белых» и «латиноамериканцев» (те, кого американцы называют «hispanic») сильно надумано: и те, и другие относятся к европеоидам, только к разным — северным и южным соответственно, а различия внутри каждой из этих групп зачастую больше, чем различия между этими группами.

Если собрать несколько разных антропологов, то вы получите разные классификации с разным числом рас, и это в общем-то закономерно: чем пристальнее мы смотрим на сложное явление, тем большим числом способов его можно описать. Можно, например, выделять отдельно северных и южных монголоидов, а можно считать их одной расой. Можно считать эфиопов частью негрской расы, а можно выделять в отдельную расу как результат древнего смешения с европеоидами. Но бюрократическое понимание расы — это точно не наука.

Сейчас почти все согласны в порочности дискриминации людей (предоставлении им разных прав) в зависимости от их внешности, «расы». При этом дискриминация в зависимости от культурных характеристик многими людьми не считается столь недопустимой — примерами могут служить недавние решения американских властей об ограничении иммиграции из ряда арабских стран или обсуждаемые в России проблемы культурной ассимиляции мигрантов из стран Закавказья и Средней Азии.

Вообще история обсуждения таких проблем — это история распутывания большой путаницы. Раса, народ, язык, популяция, религия, культура слишком переплетены, часто идут рука об руку друг с другом, поэтому возникает соблазн считать их частями единого целого, и люди без специальных профессиональных знаний обычно поддаются этому соблазну. Но на самом деле все эти шесть понятий различны, связаны друг с другом корреляционными связями, возникающими по воле истории, а не причинно-следственными связями, и могут выступать в разных сочетаниях.

[От «Чердака»: корреляция означает согласованное изменение двух величин. Оно не обязательно указывает на какую-то реальную связь между этими величинами: например, цвет даты в календаре коррелирует с загрузкой метрополитена утром, но замена краски в типографии никак не поможет справится с очередями на эскалаторы. Или хорошо известна корреляция между численностью аистов и числом детей в семьях, но это не означает, что детей приносят аисты. Иногда корреляция возникает в силу косвенных связей (аисты живут в сельской местности, а традиционно в сельских семьях больше детей, чем в городских), но иногда оказывается просто совпадением.]

Человек, повесивший объявление о сдаче квартиры «людям славянской внешности», скорее всего отшатнется, увидев арендатора-боснийца. Боснийцы несомненные славяне (говорят на славянских языках, и их внешность, следовательно, славянская), но совсем не похожи на русских и белорусов, которых имел в виду автор объявления: он ошибся, считая язык (славянский) и расовый тип неразрывно связанными друг с другом.

Подобная же ошибка смешения культурных и расовых черт принесла много горя американцам — но, убедившись во вреде придания расе общественного значения, они предпочли на всякий случай выплеснуть с грязной водой и ребенка, объявив сами расы несуществующими. Действительно, «бюрократические» расы не существуют — но научные-то расы никуда не делись. В результате российские антропологи справедливо признают существование рас, понимая под ними стабильные, крупные группы популяций, различающиеся средними характеристиками внешних признаков, занимающих крупные географические регионы и плавно переходящие друг в друга на стыках между ними. А большинство западных антропологов столь же справедливо существование рас не признают — потому что понимают под ними типы внешности, к которым могут быть отнесены отдельные люди, типы, четко отделенные друг от друга, да еще и, как правило, с биологическими обусловленными различиями в поведении.

[От «Чердака»: в англоязычной терминологии есть понятие Caucasian — но это не «жители Кавказа», а просто белые выходцы из Европы и её окрестностей. Российский штамп «лицо кавказской национальности» тоже абсурден: на Кавказе живут десятки народов, среди которых представители очень разных языковых семей и разных этнических групп — национальностей.]

— А что поменялось с появлением генетики?

— Генетика во многом подтвердила данные физических антропологов. Генетики, опираясь на собственные разные методы и признаки, построили свои описания разнообразия человечества, и они в целом совпали как между собой, так и с антропологическими результатами. Мы можем, к примеру, в населении Старого Света выделить шесть кластеров, шесть метапопуляций: одна будет чисто африканской (но не включит популяции Северной Африки), вторая сосредоточена преимущественно в Европе, третья в Юго-Западной Азии и Северной Африке, четвёртая в Сибири, пятая в Индии , а шестая — в Восточной Азии. Причём это не единственная возможная классификация, так как мы можем выделять в общем-то произвольное количество кластеров, получая картину разной степени детализации.

В одном из исследований, охватившем большинство регионов мира, при выделении девяти кластеров отдельно выделилась Северо-восточная Сибирь (популяции чукчей, коряков, эскимосов и алеутов). Они занимают много меньше, чем девятая часть суши, это в мировом масштабе очень немногочисленные народы, но они генетически достаточно отличаются от всех остальных, чтобы говорить об отдельной метапопуляции.

— А что такое метапопуляция и чем отличается от просто популяции?

— С нашей, генетиков, точки зрения, популяцией считаются группы людей, которые существуют хотя бы несколько поколений, и в которых хотя бы 50% браков заключается между собой. Вот, скажем, вы что заканчивали?

— Сколько у вас было браков на курсе между собой?

— Человек пять, наверное.

— Этого мало для того, чтобы выделять вас в популяцию. Было бы 50% браков, и если бы ваши дети тоже учились на физфаке и тоже заключали ли много браков друг с другом — была бы популяция. А метапопуляция это термин, устоявшийся в последнее время для обозначения больших групп, населяющих обширные регионы. Например — «население Юго-Восточной Азии», «европейцы», «индейцы».

— А учёные уверены, что знают о всех таких метапопуляциях? Может, где-то в лесах Амазонии есть ещё несколько?

— Это вряд ли. То есть, конечно, уточнения возможны, но без радикального пересмотра всей системы.

— Совпадают ли выделенные генетиками метапопуляции с народами или расами в антропологическом понимании?

— Они согласуются, но не абсолютно. Большинство народов эндогамны (заключают большинство браков внутри себя), следовательно, являются «по совместительству» популяциями — но есть народы, которые популяциями не являются. Расы, как правило, соответствуют метапопуляциям, хотя количественно это доказать сложно по техническим причинам — расовых классификаций много и они качественные (популяция либо относится к данной расе, либо нет), а данные генетиков количественные (в популяции отмечается такой-то процент генофонда такой-то метапопуляции. Вот, например, график, показывающий соотношение таких кластеров внутри индивидуальных геномов: каждый тонкий столбик, из которого составлено изображение, соответствует одному изученному человеку.

— То есть у, к примеру, русских… у них по этим данным 80% от третьего кластера, почти 20% от второго и чуть-чуть от пятого?

— Снова не совсем так. Это верно, если мы выделяем именно шесть кластеров на основе анализа всего генома. Но мы можем задать не шесть кластеров, а с десяток-другой — и чем больше мы задаём, чем больше метапопуляций выделяем, тем более «смешанными» оказываются индивидуальные геномы. Если взять 20 кластеров, то мало у кого найдётся доля какого-либо кластера в 50%. Кроме того, русские тоже различаются — у жителей Русского Севера генофонд весьма отличен от жителей центральных районов.

[От «Чердака»: Существует несколько подходов к анализу генетического материала для поиска закономерностей на уровне популяций. Можно изучать вариации всего генома, а можно сосредоточиться на Y-хромосоме или митохондриальной ДНК. Y-хромосома есть только у мужчин, она передаётся от отцов к сыновьям и таким образом позволяет проследить за родословными по мужской линии. Митохондрии же представляют собой внутриклеточные органеллы, ответственные за энергоснабжение клетки, — у них своя ДНК и они передается только через яйцеклетки: поэтому они наследуются исключительно от матерей, анализ мтДНК выявляет общих предков по женской линии.]

— А что тогда эти метапопуляции, о которых шла речь?

— Это группы популяций со схожим генофондом. А в случае с анализом по Y-хромосоме или мтДНК выделяются иные типы общностей — у которых можно выделить некоего общего предка по отцовской или же по материнской линии. Но наличие общего предка автоматически не даёт ни принадлежности к одной метапопуляции, ни культурной близости. Мы с вами вот можем иметь общих предков — где-нибудь тысячу лет назад — однако лично мне важнее другие сходства. Эти общие предки совершенно реальны с точки зрения науки, но выстраиваемая через них общность воображаема.

— Погодите, а как же род?

— Род, в культурах, где это ещё сохранилось, общность реальная, но как раз общий предок там воображаемый. Когда генетики работали, например, с казахами — то хотя многие рода часто оказывались в основном потомками одного предка, но ни один род не восходил к этому предку целиком — всегда где-то кого-то усыновляли.

— Корректно ли в итоге сказать, что понятие расы оказалось достаточно условным, хотя и имеющим определённое реальное содержание?

— Корректно сказать, что понятие расы оказалось достаточно запутанным, чтобы его реальное содержание обросло домыслами. То, что расовые подходы в политике были с научной точки зрения категорически неверны — не значит, что рас не существует. Физически и генетически популяции различаются, и иногда это важно учитывать, причем не только в фундаментальной науке, но и в практической медицине (например, современный алгоритм подбора дозы варфарина учитывает наличие или отсутствие африканских предков). Мы можем выделять и изучать изучать популяции, и это позволяет нам зачастую понять, откуда и как пришли наши предки — но не стоит к этим биологическим вещам сводить такие сложные процессы, как самоопределение и возникновение народов.