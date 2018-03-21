Как наказали Салтыкову на самом деле

Столбовую дворянку Дарью Николаевну Салтыкову , навсегда оставшуюся в народной памяти как Салтычиха, можно назвать первой известной серийной убийцей в России . В середине XVIII века эта изощренная садистка замучила до смерти несколько десятков (а по другим подсчетам, более сотни) своих крепостных, главным образом молодых девушек и женщин.

В отличие от своих кровавых последователей Салтычиха издевалась над беззащитными жертвами совершенно открыто, не страшась наказания, — у Салтыковой были влиятельные покровители, которым она щедро платила за сокрытие преступлений.

Иванова из знатной семьи

Иванова — девичья фамилия Салтычихи. Ее отец Николай Автономович Иванов был столбовым дворянином, а дед некогда занимал высокий пост при Петре I. Муж Дарьи Салтыковой Глеб Алексеевич служил ротмистром лейб-гвардии Конного полка. У Салтыковых родились два сына, Федор и Николай.

Примечательно, что Салтычиха, которую императрица Екатерина II в конце концов, за совершенные злодеяния упекла в монастырскую темницу на пожизненный срок, в итоге пережила всех членов своей семьи — и мужа, и обоих сыновей.

Многие историки полагают, что, скорее всего, именно после похорон супруга у 26-летней вдовы «поехала крыша», и она начала забивать прислугу до смерти.

Где и что она творила

У Салтычихи в Москве был дом на углу Большой Лубянки и Кузнецкого Моста, сейчас там расположены здания, находящиеся в ведении ФСБ . Плюс ко всему, у помещицы после смерти мужа остались в наследство имения в ряде российских губерний, Салтычиха владела в общей сложности почти шестьюстами крепостных.

На месте имения, где садистка чаще всего мучила своих жертв, теперь расположен Троицкий парк, это неподалеку от МКАД, район Теплого стана.

До того как умер барин Глеб Алексеевич, Дарья Салтыкова держала себя в руках и в особой склонности к рукоприкладству замечена не была. Более того, Салтычиха отличалась набожностью.

По показаниям крепостных, «сдвиг по фазе» у Салтычихи произошел примерно спустя полгода после похорон супруга — она начала колотить, чаще всего, поленом, своих крестьян (преимущественно женщин и молодых девушек) за малейшие провинности, придираясь ко всякой мелочи. Затем по приказу барыни-садистки провинившуюся пороли, нередко до смерти. Постепенно пытки Салтычихи становились все изощреннее — обладая недюжинной силой, она выдирала своим жертвам волосы, прижигала им уши щипцами для волос, обливала кипятком.

Хотела убить деда поэта Тютчева

Дед известного российского поэта землемер Николай Тютчев был любовником этой мегеры. А потом решил развязаться с ней и жениться на приглянувшейся девушке. Салтычиха приказала своим крепостным поджечь дом девицы, но те со страху не стали этого делать. Тогда садистка послала крестьянских «киллеров» убить молодую чету Тютчевых. Но вместо того, чтобы взять грех на душу, крепостные предупредили самого Тютчева о намерениях бывшей любовницы.

Салтычиха свободно зверствовала во времена правления трех (!) царственных особ — Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины II. Жаловались на ее изуверский садизм всем, но итог этих обращений оказывался плачевен исключительно для самих мучеников — их пороли и ссылали в Сибирь: среди родственников представительницы сановного дворянского рода Дарьи Салтыковой были генерал-губернатор Москвы и фельдмаршал. Вдобавок, Салтычиха щедро одаривала всех, от кого зависело разрешение жалобы.

Долгое следствие

В отношении злодеяний влиятельной мучительницы необходимо было проявить монаршую волю, что и сделала вступившая на престол Екатерина II. В 1762 году она ознакомилась с жалобами крепостных Салтычихи Савелия Мартынова и Ермолая Ильина, у которых помещица убила жен (у Ильина трех подряд), и приняла решение о целесообразности публичного процесса над Дарьей Салтыковой.

Московская юстиц-коллегия вела следствие на протяжении 6 лет. Выяснили, кого их чиновников Салтычиха подкупала, выявили множество свидетельств сомнительных смертей крепостных. Было установлено, что за время зверствований Салтыковой в канцелярии московского гражданского губернатора, полицеймейстера и Сыскного приказа поступила 21 жалоба, поданная на мучительницу крестьянами. Все обращения возвращались садистке и та потом жестоко наказывала их авторов.

Арестованная Салтычиха ни в чем не призналась даже под угрозой пыток. Следствие и судебное разбирательство, продолжавшееся 3 года, установили «несомненную вину» Дарьи Салтыковой в смерти 38 крепостных, в гибели еще 26 она была «оставлена в подозрении».

Императрица писала приговор лично

Весь сентябрь 1768 года Екатерина II составляла приговор в отношении Салтычихи, он ею неоднократно переписывался. В октябре императрица направила в Сенат готовый указ, в котором подробно описывалось как само наказание, так и детали его реализации.

Салтычиху лишили дворянского звания, в течение часа она должна была простоять, прикованная к столбу, на эшафоте с надписью над головой «мучительница и душегубица». До конца жизни Дарья Салтыкова заключалась в подземную тюрьму, без света и человеческого общения. На каторгу отправились и сообщники Салтычихи.

Огрызалась и в заточении

Сначала Салтычиха сидела в «покаянной» камере московского Ивановского монастыря, спустя 11 лет ее перевели в каменную пристройку с окном и разрешили любопытствующим общаться с заключенной. По словам очевидцев, Дарья Салтыкова и в заточении оставалась злобной фурией — ругалась на глазеющих, плевала на них через окошко и пыталась достать палкой.

В тюрьме Салтычиха провела 33 года. Похоронена на кладбище Донского монастыря, могила сохранилась.