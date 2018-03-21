Выбери чехол, который превратит твой iPad в картину 

Выбери чехол, который превратит твой iPad в картинуApple славится тем, что делает мобильную электронику очень элегантной. Изящные грани, гладкая поверхность и матовый, идеально отшлифованный алюминий.
В результате, все пользователи устройств Apple делятся на две категории: тех, кто презирает защитные чехлы и тех, кто готов на все ради сохранения первозданного вида устройства.
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Когда речь заходит о планшетах iPad, защита должна быть не просто надежной и функциональной, но и индивидуальной. В сегодняшней подборке мы познакомим вас с чехлами от компании Muse.
Яркие принты, неординарные расцветки и все лучшее, чем можно было наделить эту категорию аксессуаров.
1. Чехлы Muse для iPad 2/3/4 Большинство чехлов компания Muse изготавливает из поликарбоната. Затем корпус обтягивается полиуретановой кожей, а поверх наносится уникальный рисунок.
Качественный и запоминающийся принт — главная фишка продукции Muse. Рисунки выглядят настолько реалистично, что можно принять их за живые.
Конструкционно чехлы Muse — это проверенный годами Smart Case с магнитным креплением и возможностью размещения в нескольких положениях.
Цена: 1 690 руб.
2. Чехлы Muse для iPad 9.7" 2017
Цветовая гамма Muse поражает. Дизайнеры умудряются превратить небольшой 10-дюймовый «холст» обложки в настоящую картину.
И картины эти принадлежат к самым разным стилям. Есть модели, перекликающиеся с нежным провансом, есть варианты, выполненные под авангардизм, рисованные карандашом, с причудливыми узорами и героями мультфильмов.
Только для 9.7-дюймового iPad 2017 года выпуска у Muse есть более 30 разных моделей.
Цена: 1 690 руб.
3. Чехлы Muse для iPad mini
Будет очень грустно, если этой весной Apple официально заявит, что прекращает дальнейшую разработку самых компактных планшетов iPad mini.
И если компания не решится на обновление, вы можете самостоятельно подарить своему компактному планшету новую жизнь, просто надев на него стильный чехол от Muse.
iPad mini, iPad mini Retina и iPad mini 3 — для каждого из этих устройств у Muse есть подходящий вариант чехла с принтом в высоком разрешении.
А чтобы пользоваться аксессуаром было приятно, инженеры позаботились о тактильной ощущениях и покрыли прочный политкабонат эко-кожей.
Цена: 1 690 руб.
4. Чехлы Muse для iPad Pro 10.5"
Так уж у нас принято — дорогую душе и сердцу вещь мы облачаем в чехол. Когда же речь заходит о большом 10,5-дюймовом планшете, тут уж точно есть поле для творческих изысков.
У производителя аксессуаров Muse есть более двадцати моделей чехлов для iPad Pro 10.5. Все с фирменным магнитным креплением а-ля Smart Case и работает точно также, как и оригинальные чехлы от Apple.
Вот только оригинальные чехлы скучные и однотонные, а у Muse яркие принты с единогорогами, лисами в очках, пандами, котами с большущими глазами и целыми картинами, которые вот-вот оживут.
Цена: 1 990 руб.
5. Чехлы Muse для iPad Pro 2 9.7"
Чем новее планшет от Apple, тем дороже обойдется его ремонт в случае поломки. А большинство поломок возникают после случайного падения и заканчиваются дорогостоящей заменой экрана.
И если вы не перевариваете увесистые армированные чехлы весом по полкилограмма, обратите внимание на минималистичные аксессуары от компании Muse.
Рецепт этого производителя прост: взять лучшее от оригинального Smart Case, дополнить надежной тыльной крышкой из поликарбоната и нанести запоминающийся оригинальный принт.
Красочные рисунки нанесены каким-то по-истине магическим способом, поскольку выглядят они уж очень реалистично. Без пяти минут 3D-рисунок на плоской обложке.
Цена: 1 990 руб.