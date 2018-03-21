Выбери чехол, который превратит твой iPad в картину

Выбери чехол, который превратит твой iPad в картинуApple славится тем, что делает мобильную электронику очень элегантной. Изящные грани, гладкая поверхность и матовый, идеально отшлифованный алюминий.

В результате, все пользователи устройств Apple делятся на две категории: тех, кто презирает защитные чехлы и тех, кто готов на все ради сохранения первозданного вида устройства.

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Когда речь заходит о планшетах iPad, защита должна быть не просто надежной и функциональной, но и индивидуальной. В сегодняшней подборке мы познакомим вас с чехлами от компании Muse.

Яркие принты, неординарные расцветки и все лучшее, чем можно было наделить эту категорию аксессуаров.

1. Чехлы Muse для iPad 2/3/4 Большинство чехлов компания Muse изготавливает из поликарбоната. Затем корпус обтягивается полиуретановой кожей, а поверх наносится уникальный рисунок.

Качественный и запоминающийся принт — главная фишка продукции Muse. Рисунки выглядят настолько реалистично, что можно принять их за живые.

Конструкционно чехлы Muse — это проверенный годами Smart Case с магнитным креплением и возможностью размещения в нескольких положениях.

Цена: 1 690 руб.

2. Чехлы Muse для iPad 9.7" 2017

Цветовая гамма Muse поражает. Дизайнеры умудряются превратить небольшой 10-дюймовый «холст» обложки в настоящую картину.

И картины эти принадлежат к самым разным стилям. Есть модели, перекликающиеся с нежным провансом, есть варианты, выполненные под авангардизм, рисованные карандашом, с причудливыми узорами и героями мультфильмов.

Только для 9.7-дюймового iPad 2017 года выпуска у Muse есть более 30 разных моделей.

Цена: 1 690 руб.

3. Чехлы Muse для iPad mini

Будет очень грустно, если этой весной Apple официально заявит, что прекращает дальнейшую разработку самых компактных планшетов iPad mini.

И если компания не решится на обновление, вы можете самостоятельно подарить своему компактному планшету новую жизнь, просто надев на него стильный чехол от Muse.

iPad mini, iPad mini Retina и iPad mini 3 — для каждого из этих устройств у Muse есть подходящий вариант чехла с принтом в высоком разрешении.

А чтобы пользоваться аксессуаром было приятно, инженеры позаботились о тактильной ощущениях и покрыли прочный политкабонат эко-кожей.

Цена: 1 690 руб.

4. Чехлы Muse для iPad Pro 10.5"

Так уж у нас принято — дорогую душе и сердцу вещь мы облачаем в чехол. Когда же речь заходит о большом 10,5-дюймовом планшете, тут уж точно есть поле для творческих изысков.

У производителя аксессуаров Muse есть более двадцати моделей чехлов для iPad Pro 10.5. Все с фирменным магнитным креплением а-ля Smart Case и работает точно также, как и оригинальные чехлы от Apple.

Вот только оригинальные чехлы скучные и однотонные, а у Muse яркие принты с единогорогами, лисами в очках, пандами, котами с большущими глазами и целыми картинами, которые вот-вот оживут.

Цена: 1 990 руб.

5. Чехлы Muse для iPad Pro 2 9.7"

Чем новее планшет от Apple, тем дороже обойдется его ремонт в случае поломки. А большинство поломок возникают после случайного падения и заканчиваются дорогостоящей заменой экрана.

И если вы не перевариваете увесистые армированные чехлы весом по полкилограмма, обратите внимание на минималистичные аксессуары от компании Muse.

Рецепт этого производителя прост: взять лучшее от оригинального Smart Case, дополнить надежной тыльной крышкой из поликарбоната и нанести запоминающийся оригинальный принт.

Красочные рисунки нанесены каким-то по-истине магическим способом, поскольку выглядят они уж очень реалистично. Без пяти минут 3D-рисунок на плоской обложке.

Цена: 1 990 руб.