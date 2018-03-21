В Челябинской области появятся аллеи из «деток» главной Кремлевской елки 

В Челябинской области начнут выращивать знаменитые голубые Кремлевские елки. Семена главной новогодней ели страны уже привезли на Южный Урал, а заботиться о растениях возьмутся отряды школьного лесничества. Лучшие саженцы отправят обратно в столицу, а остальные останутся для создания аллей в Челябинской области.
— Было принято решение о передаче экокубов с семенами еще трем школьным лесничествам, чтобы расширить географию распространения будущих елочек. Из этих семян будут выращены молодые деревья, лучшие из которых в дальнейшем вернутся из Челябинской области в Москву и будут высажены в специально созданной Кремлевской роще", — объяснил начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов.
Отметим. что в нашем регионе озеленением занимаются четыре школьных лесничества: на Шершнях, в Аргаяше, в Кусе и Верхнеуральске. Дети и подростки получили семена в конце 2017 года и все это время готовили их к высадке, которая стартует в апреле-мае. Когда молодые деревья подрастут до 20-30 см, их перевезут в Кремлевскую рощу или на «место жительства» в нашей области.