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На Южном Урале прорастут дети кремлевской ёлки
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На Южном Урале прорастут дети кремлевской ёлки 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Семена кремлевской елки привезли на Южный Урал для разведения. Лесничества, которым достался «породистый» семенной материал, согласно технологии, заложили семена на снегование. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в главном управлении лесами по Челябинской области.
Челябинская область поддержало инициативу экодвижения «Зеленый патруль Подмосковья» и приняло участие в экопрограмме «Дети кремлевской ёлки». На Южный Урал семена Кремлевской елки доставила координатор и идеолог проекта Алена Август, а дети челябинских школьных лесничеств взяли на себя задачу поиску новых хозяев для семян, прибывших из Москвы.
«Акция проходит при поддержке управления делами Президента Российской Федерации и является частью программы «Вторая жизнь Кремлевской елки», которая началась с 2015 года. В первый год, в рамках программы, древесину главной новогодней елки страны переработали и изготовили из нее 300 клюшек, в 2016 году сделали 300 скворечников. В 2017 году экологическими активистами организации «Зеленый патруль» были собраны семена из шишек Кремлевской елки для того, чтобы вырастить из них новые саженцы», — пояснила Алёна Август.
«Состоялась закладка семян Кремлевской елки на снегование. Опытные лесники уже определили места высева семян. Они должны пройти обработку холодом, чтобы при наступлении низких температур, они не погибли. Это называется стратификация семян. Далее их будут взращивать. После того, как выращенные из семян саженцы достигнут 20-30 сантиметров, мы предложим нашим общественным организациям заложить определенные аллеи в Челябинской областиЭто состоится в конце апреля — начале мая», пояснил «АиФ-Челябинск» начальник ГУ лесами Виктор Блинов.
В управлении лесами не исключают, что лучшие елочки, выращенные из семян кремлевской елки когда-нибудь снова вернутся в Москву, чтобы украсит хвойную аллею у стен Кремля или стать украшением главного утренника страны.
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