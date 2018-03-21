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Слишком поздно: глобальное потепление уже не остановить
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Слишком поздно: глобальное потепление уже не остановить 

Мир24 1 час назад
Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу не сможет остановить таяние ледников, однако позволит его замедлить. К такому выводу пришли климатологи из Бременского университета (ФРГ), сообщает телеканал «360».
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