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Кабмин предложил доработать законопроект по снижению смертности
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Кабмин предложил доработать законопроект по снижению смертности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Соответствующее постановление вынесли в правительстве. Как говорится на сайте кабмина, проект закона предлагал внести изменения в статью «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Предполагалось, что при возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с применением автоматических наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть оказана неограниченным кругом лиц.
Кабмин, ознакомившись с документом, заключил, что в нем отсутствуют положения, предусматривающие проведение мероприятий по подготовке населения к использованию автоматических наружных дефибрилляторов в экстренных ситуациях.
Также было отмечены другие недоработки законопроекта. После доработки он вернется в Госдуму для рассмотрения в первом чтении.
«ФедералПресс» напоминает: ранее снижение смертности от онкологических заболеваний было зафиксировано впервые за последние три года в России.
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