Кабмин предложил доработать законопроект по снижению смертности

Соответствующее постановление вынесли в правительстве. Как говорится на сайте кабмина, проект закона предлагал внести изменения в статью «Об основах охраны здоровья граждан в РФ ». Предполагалось, что при возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с применением автоматических наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть оказана неограниченным кругом лиц.

Кабмин, ознакомившись с документом, заключил, что в нем отсутствуют положения, предусматривающие проведение мероприятий по подготовке населения к использованию автоматических наружных дефибрилляторов в экстренных ситуациях.

Также было отмечены другие недоработки законопроекта. После доработки он вернется в Госдуму для рассмотрения в первом чтении.