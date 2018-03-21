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Свернуть торговлю у кинотеатра «Россия» предложили гендиректору «Рынка Народный»
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Свернуть торговлю у кинотеатра «Россия» предложили гендиректору «Рынка Народный» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Предостережение о недопустимости функционирования торговых объектов у кинотеатра «Россия» после 31 марта направила прокуратура Ленинского района гендиректору «Рынка Народный».
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Срок работы торгового объекта, осуществляющего свою деятельность на основании постановления городской администрации «О согласовании проведения выставок-ярмарок», истекает 31 марта 2018 года. Хотя проведение ярмарок должно быть приурочено к праздникам, торговля ведется ежедневно.
Демонтаж торговых павильонов до сих пор не начат.
Напомним, ранее депутат городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству Николай Сатаев заявил, что на рынке нарушаются санитарные нормы и не соблюдается антитеррористическая безопасность.
Ранее сообщалось, что прокуратура требует прекратить полномочия депутата Бочкарева.
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