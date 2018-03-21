Свернуть торговлю у кинотеатра «Россия» предложили гендиректору «Рынка Народный»

Предостережение о недопустимости функционирования торговых объектов у кинотеатра «Россия» после 31 марта направила прокуратура Ленинского района гендиректору «Рынка Народный».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Срок работы торгового объекта, осуществляющего свою деятельность на основании постановления городской администрации «О согласовании проведения выставок-ярмарок», истекает 31 марта 2018 года. Хотя проведение ярмарок должно быть приурочено к праздникам, торговля ведется ежедневно.

Демонтаж торговых павильонов до сих пор не начат.

Напомним, ранее депутат городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству Николай Сатаев заявил, что на рынке нарушаются санитарные нормы и не соблюдается антитеррористическая безопасность.