К лету разработают меры поддержки электромобилей

В рамках развития экологически чистого транспорта и инфраструктуры для него правительство поручило Минэкономразвития к 20 сентября проанализировать мировые тенденции выпуска электромобилей, их влияние на экономику РФ и возможность учета этих факторов при формировании госполитики, следует из протокола совещания 26 февраля у вице-премьера Аркадия Дворковича , пишет «Коммерсант». Впрочем, отмечает газета, анализа ждать не будут: уже к концу апреля Минэкономразвития с Минпромторгом Минфином должны представить предложения по продлению нулевой ставки импортной пошлины на электромобили, согласованную позицию по льготному автокредитованию, лизингу и автострахованию для стимулирования спроса на них.

Хотя в мире и эксперты, и автоконцерны говорят о том, что электромобили становятся новым трендом и популярность таких машин у потребителей растет, в России спрос на электромобили остается буквально штучным: как сообщал «Автостат», за восемь месяцев 2017 года было продано 50 машин, что на 35% больше, чем годом ранее. Как сообщили в «Россетях», в стране порядка 2 тыс. электромобилей, большая часть — в Московском регионе.

Поддержка электромобилей заявлялась и в программных документах правительства (например, в стратегии развития автопрома). Но в ЕАЭС пониженные ставки на ввоз электромобилей не были продлены с сентября 2017 года (действовали лишь год — с 11 июля 2016 года). Сейчас для легковых машин пошлина выросла до 17%, для грузовых (до пяти тонн) — до 15%. Как сообщал RNS в октябре, на продлении нулевой пошлины на электромобили настаивали автопроизводители, их обращения были направлены в Минпромторг и Минэкономразвития. По данным агентства, предложение поддержал Минпромторг.

Кроме того, в рамках мер поддержки государство может ввести квоты на электротранспорт для бюджетных и регулируемых организаций и госструктур, которые занимаются пассажирскими перевозками и предоставляют услуги такси в крупных городах. Речь идет о наличии в парке определенной доли электромобилей. Сейчас российские автоконцерны рассчитывают в основном на заказ электробусов (пока крупный тендер намерена провести только Москва

Правительство также поручило к 23 апреля представить предложения по решению давней проблемы нехватки зарядных станций.