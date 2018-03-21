Начальника псковского УГХ оштрафовали на 20 тысяч рублей

Псковское УФАС России рассмотрело дело об административном правонарушении в отношении начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова , возбужденное заместителем прокурора города, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что начальник УГХ администрации города в отсутствие законных оснований подписал дополнительное соглашение, предусматривающее увеличение срока выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

Постановлением руководителя Псковского УФАС России чиновник привлечен к административной ответственности и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.