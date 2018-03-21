DTF и конфиденциальность

Приветствую. Сегодня, открыв мобильное приложение DTF, увидел следующее сообщение:

Безусловно, это — удобная функция, если ты сам разрешил в настройках так делать. Я искренне хочу верить в честность разработчиков и в то, что данные из буфера обмена никуда не отправляются, но то, что приложение без спроса лезет в буфер обмена, считывает его содержимое и только потом ставит меня перед фактом того, что оно без моего ведома влезло в мои личные данные, на трекинг которых я нигде не соглашался и который невозможно отключить, не очень круто. Или же не ставит, если там нет ссылки на dtf.

Было бы неплохо вынести этот пермишн в настройки приложения, чтобы мы, параноики, могли его отключить и жить немного спокойнее.