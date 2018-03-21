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Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси
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Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
"Яндекс" выяснил, куда в Москве чаще всего ездят такси. Как сообщили «РГ» в пресс-службе компании, оказалось, что самой популярной точкой назначения в маршрутах пассажиров такси стал Ленинградский вокзал. На втором месте — Москва-Сити, затем Казанский вокзал, станция метро «Юго-Западная» и торговый центр «Авиапарк». Кроме того, пассажиры такси часто бывают в барах и кафе Нового Арбата, на Курском и Павелецкой вокзале, у метро «Речной вокзал» и в торговом центре «Европейский».
Также в ходе исследования определились и самые популярные институты, бары с ресторанами и отели. Так, чаще всего такси пользуются студенты РУДН. Они отобрали «пальму первенства» у студентов МГИМО.
Самыми популярными гостиницами стали «Рэдиссон-Роял» и «Корстон».
Гулять в рестораны, помимо Нового Арбата, в Москве на такси ездят на "Красный октябрь" и «Трехгорную мануфактуру». В магазины — «Европейский», «Атриум», «Метрополис». А работать, помимо Москва-Сити, — в Центр международной торговли, и бизнес-центр «Красная роза», «Монарх» и «Белая площадь».
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