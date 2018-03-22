Комитет Госдумы по экологии обсудит с регионами проблемы «мусорной реформы»

Селекторное совещание, на котором обсудят реализацию «мусорной реформы», пройдёт 3 апреля под эгидой Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщил в ходе форума «Экология» председатель комитета Владимир Бурматов.

«Мы столкнулись с тем, что ни одно профильное ведомство не ведёт полноценного мониторига «мусорной реформы»», сказал Бурматов.

Он отметил, что в конце 2017 года Госдума узаконила переход на раздельный сбор и отменила наказание за накопление мусора, а также обязала согласовывать территориальные схемы размещения отходов с гражданами с помощью публичных слушаний.

«Если бы такое решение было принято 15-20 лет назад, то не было бы тех проблем, которые есть у многих регионов со строительством мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. Нынешние территориальные схемы принимались без всякого учёта мнения жителей. Мы эту ситуацию сломали, но сталкиваемся с тем, что до сих пор Минприроды не подготовило подзаконные акты, без которых новая система не заработает», — пояснил председатель думского Комитета

Также Бурматов предложил провести в середине 2018 года «срез» по всем регионам и посмотреть, как осуществляется переход на раздельный сбор мусора

«Пока от тех данных, которые нам присылают волонтёры, волосы встают дыбом. Поверх четырёх баков — общая гора отходов, которую загребает мусоровоз», — рассказал он.