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Комитет Госдумы по экологии обсудит с регионами проблемы «мусорной реформы»
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Комитет Госдумы по экологии обсудит с регионами проблемы «мусорной реформы» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Селекторное совещание, на котором обсудят реализацию «мусорной реформы», пройдёт 3 апреля под эгидой Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщил в ходе форума «Экология» председатель комитета Владимир Бурматов.
«Мы столкнулись с тем, что ни одно профильное ведомство не ведёт полноценного мониторига «мусорной реформы»», сказал Бурматов.
Он отметил, что в конце 2017 года Госдума узаконила переход на раздельный сбор и отменила наказание за накопление мусора, а также обязала согласовывать территориальные схемы размещения отходов с гражданами с помощью публичных слушаний.
«Если бы такое решение было принято 15-20 лет назад, то не было бы тех проблем, которые есть у многих регионов со строительством мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. Нынешние территориальные схемы принимались без всякого учёта мнения жителей. Мы эту ситуацию сломали, но сталкиваемся с тем, что до сих пор Минприроды не подготовило подзаконные акты, без которых новая система не заработает», — пояснил председатель думского Комитета
Также Бурматов предложил провести в середине 2018 года «срез» по всем регионам и посмотреть, как осуществляется переход на раздельный сбор мусора
«Пока от тех данных, которые нам присылают волонтёры, волосы встают дыбом. Поверх четырёх баков — общая гора отходов, которую загребает мусоровоз», — рассказал он.
IX международный форум «Экология» открылся в Москве 22 марта. В нём участвуют более тысячи делегатов из 75 регионов России.
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