В России разрабатывают меры поддержки электромобилей

По заверению правительства Российской Федерации , масштабная программа по симулированию спроса на электромобили будет полностью готова к запуску к концу весны текущего года.

На данный момент решаются самые важные вопросы по созданию инфраструктуры для развития данного сегмента автомобильного рынка. Скорее всего, программа поддержки покупателей станет такой же, как и для обычных автомобилей, представленных на нашем рынке. Будут предложены льготные условия автокредитования, лизинг, а также страхование для того, чтобы увеличить спрос на электрические транспортные средства в России

Согласно статистике Автостата, в стране на начало года было зарегистрировано не более двух тысяч электрокаров, поэтому россияне продолжают относиться к таким машинам с опасением. Однако, по мнению экспертов, ввиду появления государственной поддержки, ситуация должна кардинально измениться уже через два-три года.