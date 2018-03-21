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В России разрабатывают меры поддержки электромобилей
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В России разрабатывают меры поддержки электромобилей 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
По заверению правительства Российской Федерации, масштабная программа по симулированию спроса на электромобили будет полностью готова к запуску к концу весны текущего года.
На данный момент решаются самые важные вопросы по созданию инфраструктуры для развития данного сегмента автомобильного рынка. Скорее всего, программа поддержки покупателей станет такой же, как и для обычных автомобилей, представленных на нашем рынке. Будут предложены льготные условия автокредитования, лизинг, а также страхование для того, чтобы увеличить спрос на электрические транспортные средства в России.
Согласно статистике Автостата, в стране на начало года было зарегистрировано не более двух тысяч электрокаров, поэтому россияне продолжают относиться к таким машинам с опасением. Однако, по мнению экспертов, ввиду появления государственной поддержки, ситуация должна кардинально измениться уже через два-три года.
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