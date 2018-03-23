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Эксперт: сделать электромобили популярными в России возможно лишь понизив их стоимость
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Эксперт: сделать электромобили популярными в России возможно лишь понизив их стоимость 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Капитал страны
В России правительство начало разработку масштабной программы стимулирования электромобильного транспорта. Как сообщает РИА Новости, начальник управления отраслей экономики аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков рассказал, что нужно сделать, чтобы электромобили стали популярны в России.
"Сегодня мы можем посмотреть на опыт других стран. Например, в Китае применяли различные инструменты и добились определенных успехов, за семь лет нарастив парк электромобилей с 2 до 650 тысяч", — сказал эксперт. «С нашей точки зрения, правильным вектором станет включение электрозарядных станций в перечень энергоэффективного оборудования». Также популяризации поспособствуют бесплатные парковки, выделенные полосы движения, а также снижение стоимости самих электромобилей.
Ранее «СП» сообщала, что Volvo Cars объявила о намерении прекратить с 2019 года выпуск автомобилей, оборудованных только двигателем внутреннего сгорания. Отмечается, что скоро все автомобили будут оснащаться электрическим двигателем. Линейка будет включать полностью электрические модели, подключаемые гибриды и так называемые «мягкие гибриды».
Также в компании уточнили, что до 2021 года Volvo выпустит пять полностью электрических автомобилей.
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