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Инспекторы проверяют сообщение о тигре, убившем собаку в приморском селе
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Инспекторы проверяют сообщение о тигре, убившем собаку в приморском селе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — РИА Новости. Инспекторы охотнадзора выехали в село Киевка в Приморье, где местные жители сообщили о нападении тигра на домашнюю собаку, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
"Местные жители сообщили о том, что тигр задрал собаку. Есть фото собаки, следов животного, возможно, тигра. Инспекторы выехали на место, чтобы выяснить, действительно ли напал тигр или другое животное, и, если тигр, то причины такого поведения", — сказал Арамилев.
Ранее сообщалось о другом тигре, таскавшем собак в Приморье. В январе специалисты начали отлов хищника, который утащил из села Алексей-Никольское не менее 4 домашних животных, при этом отмечалась неадекватность поведения зверя — он не боялся света и крика людей. Мертвую собаку он утаскивал на большие расстояния — 3-4 километра, что нехарактерно для тигра. В начале февраля зверя поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. По данным ученых, визуально у нее были проблемы с опорно-двигательной системой. Возраст тигрицы — до пяти лет. Позже специалисты поймали двух ее маленьких тигрят, сейчас они живут в вольере с мамой. Вскоре их могут выпустить в дикую природу.
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