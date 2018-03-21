Гурам Аджоев: «Стадион в Туле пригоден для ВАР»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сказал, что есть техническая возможность для организации на домашнем стадионе команды системы видеоповторов (ВАР). Арена «канониров» была открыта в августе 1959 года, ее вместимость составляет 20074 зрителей.

— Новый стадион — это большие финансы. Но даже на нашей арене, которой действительно скоро исполнится 60 лет, можно найти место, чтобы организовать комнату арбитру для видеопросмотра, — цитирует «Р-Спорт» Аджоева. — Техническая возможность в Туле для организации этой системы есть.

Считаю, что рано или поздно мы придем к введению видеоповторов. По сути, это происходит уже сейчас, и это станет большим плюсом. Поймите, после этого не будет никаких разговоров — плохо судят, хорошо… Введением видеоповторов мы исключаем из цепочки так называемый человеческий фактор.

Я не думаю, что это такие большие деньги, которые нельзя найти. Мне хочется, чтобы мы, как в Европе, повернулись к прогрессу лицом. Это станет эффективной мерой.

Напомним, 16 марта ФИФА утвердила использование системы ВАР на матчах чемпионата мира-2018, который пройдет в России

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