В Петербурге проводят проверку после смерти младенца в социальном центре 

В Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку из-за смерти полугодовалого младенца в одном из социальных центров, сообщает Nation News. Инцидент произошёл в Кировском районе.
17-летняя девушка обратилась в центр за поддержкой после конфликта с родителями.
Утром 20 марта её сына накормили и уложили спать, но ребёнок не проснулся. Примерно через три часа в центре заметили, что мальчик не дышит. Спасти его не удалось.
Специалисты осмотрели центр, оценили условия, в которых содержат детей. Как заявили в Следственном комитете, в настоящее время проводится комплекс мер, нацеленный на установление обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «ВашГород.ру» сообщал, что СК проводит проверку из-за смерти женщины и её ребёнка в родильном отделении в Сибири.