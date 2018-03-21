В Петербурге проводят проверку после смерти младенца в социальном центре

Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку из-за смерти полугодовалого младенца в одном из социальных центров, сообщает Nation News. Инцидент произошёл в Кировском районе.

17-летняя девушка обратилась в центр за поддержкой после конфликта с родителями.

Утром 20 марта её сына накормили и уложили спать, но ребёнок не проснулся. Примерно через три часа в центре заметили, что мальчик не дышит. Спасти его не удалось.

Специалисты осмотрели центр, оценили условия, в которых содержат детей. Как заявили в Следственном комитете , в настоящее время проводится комплекс мер, нацеленный на установление обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «ВашГород.ру» сообщал, что СК проводит проверку из-за смерти женщины и её ребёнка в родильном отделении в Сибири.