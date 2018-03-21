Всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ-2018» стартовал в Ярославле

20 марта в Ярославле начал работу всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ-2018». Он проходит в Ярославле уже шестой год подряд и традиционно собирает изобретателей, начинающих предпринимателей, стартап-команды и студентов со всей России , желающих развить свои инновационные и научные идеи в бизнес-проекты.

— Уже сегодня в регионе создаются все условия для динамичного развития инновационной среды, — сказал, открывая форум, заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев . — Мы работаем с образовательной и научной сферой, помогаем нашим инноваторам воплощать свои идеи и наработки в экономическом пространстве. И форум «МИФ» — один из инструментов этой работы, где участники могут получать необходимую информацию, сотрудничать с экспертами по каждому проекту.

Он подчеркнул, что сегодня Ярославскую область уверенно можно назвать регионом инноваций. И «точкой кипения» прорывных инициатив в области является Корпорация развития МСП.

— Здесь авторы проектов получают деятельную поддержку по разным направлениям. И сегодня мы видим множество позитивных результатов этой работы. Порядка 80 процентов выпускников бизнес-инкубатора успешно продолжают вести свой бизнес, целый ряд проектов нашли своего инвестора, многие разработки ярославских инноваторов известны на федеральном уровне и получили широкие возможности для реализации в рамках программ крупных технологичных холдингов, — сказал Максим Авдеев.

Форум «МИФ-2018» проходит в два этапа. Первый — образовательный. В его рамках с 20 марта по 15 мая будет организовано 13 тренинг-программ. Вторым этапом станет экспертная выездная сессия в Ярославской области 7 — 9 июня. По итогам работы каждый участник форума сформирует стратегию действий по дальнейшему развитию своего бизнес-проекта.

— «МИФ-2018» задуман как комплексная образовательная программа, — рассказала председатель оргкомитета форума, генеральный директор Консалтинговой группы АС Анна Смирнова . — Каждый участник форума в его рамках решает свою задачу: развить идею, продвинуть проект, получить грант. Кроме того, поскольку создать сильный проект может только сформировавшаяся личность, в программе большое внимание уделено мероприятиям по развитию личностных качеств участников.

Справка

Организаторами форума являются ООО «Консалтинговая группа АС» и ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)».

Цель форума — обучение участников ключевым знаниям, умениям и навыкам, способствующим эффективной подготовке их проектов к реализации и коммерциализации.