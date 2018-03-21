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ГЗК утвердила проект планировки головных объектов водоотведения делового центра в пос. Коммунарка
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ГЗК утвердила проект планировки головных объектов водоотведения делового центра в пос. Коммунарка 

Агентство «Москва» 1 час назад
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) утвердила проект планировки территории головных объектов водоотведения административно-делового центра (АДЦ) в пос. Коммунарка в ТиНАО, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«ГЗК, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории линейного объекта — головных объектов водоотведения административно-делового центра (АДЦ) в пос. Коммунарка (первая очередь) (ТиНАО, поселение Сосенское)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект планировки охватывает территорию в 18,2 га. Документом предусматривается строительство канализационной насосной станции АДЦ в пос. Коммунарка с отводящими напорными канализационными коллекторами протяженностью 2,3 тыс. м, подводящей самотечной канализацией длиной 900 м. Кроме того, запланировано строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) на территории существующей канализационной насосной станции (КНС) «Коммунарка», а также прокладка коммуникаций для инженерного обеспечения объекта. Так будет проведен волоконно-оптический кабель связи длиной 2,7 тыс. м. «Трасса проектируемых напорных канализационных коллекторов пройдет по территории квартала малоэтажных жилых домов в пос. Коммунарка, далее до пересечения с ул. Сосенский Стан, затем она пересечет ул. Фитаревская и будет врезана в проектируемую камеру на канализационных сетях недалеко от ул. Александры Монаховой. Трассы проектируемых коммуникаций пройдут по проезжей части, тротуарам и газону. Проект планировки территории разработан за счет средств городского бюджета», — отметили в пресс-службе.
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