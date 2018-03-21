Приставы закрыли кабинет труда из-за опасных станков в очёрский школе

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки средней общеобразовательной школы № 1 города Очёра выявили, что администрация допустила нарушения при эксплуатации шести столярных станков в кабинете труда для мальчиков.

Места для работы не были оборудованы местной вытяжной вентиляцией с пылеулавливающей установкой. Этот факт мог причинить реальный вред жизни и здоровью несовершеннолетних детей.

Специалисты Роспотребнадзора обратились в суд. Судья постановил приостановить деятельность станков сроком на 90 суток.

«Судебный пристав уведомил директора школы о возбуждении исполнительного производства и составил акт о приостановлении деятельности школьного оборудования, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — В настоящее время столярная мастерская закрыта, станки опечатаны».