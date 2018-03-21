Ещё
Приставы закрыли кабинет труда из-за опасных станков в очёрский школе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приставы закрыли кабинет труда из-за опасных станков в очёрский школе 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки средней общеобразовательной школы № 1 города Очёра выявили, что администрация допустила нарушения при эксплуатации шести столярных станков в кабинете труда для мальчиков.
Места для работы не были оборудованы местной вытяжной вентиляцией с пылеулавливающей установкой. Этот факт мог причинить реальный вред жизни и здоровью несовершеннолетних детей.
Специалисты Роспотребнадзора обратились в суд. Судья постановил приостановить деятельность станков сроком на 90 суток.
«Судебный пристав уведомил директора школы о возбуждении исполнительного производства и составил акт о приостановлении деятельности школьного оборудования, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — В настоящее время столярная мастерская закрыта, станки опечатаны».
АиФ Пермь: последние новости
В сети появилось видео новой пермской набережной Жизнь во льдах. В Прикамье залитый водой дом пенсионера превратился в каток Школу 127 отремонтируют?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию297
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге5
Как Путин поступит с Собчак после выборов571
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье56
Назван главный итог звонка Трампа Путину250
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение