«Вокси» создали «центр управления полетами» для HR

Сегодня сложно представить себе построение карьеры без необходимости обучения и тренингов. Как это сделать наиболее эффективно для сотрудника и работодателя одновременно? Одним из решений является создание своего собранного ресурса с использованием онлайн-инструментов «Вокси». А вот как зарождался проект порталу HR-tv.ru рассказала Ирина Чехова, директор департамента «Вокси Россия ».

Проект претендует на бизнес-премию WOW!HR в номинации Digital solution.

Суть проекта

Компания «Вокси» является разработчиком онлайн-инструментов для реализации проектов дистанционного обучения и организации тренингов. Все наши проекты основаны на исследованиях эффективности онлайн-обучения.

Сегодня мы представляем запатентованную технологию создания уроков из любых аудио, видео или текстовых источников, а также командный центр аналитики эффективности обучения и управления мотивацией сотрудников.

Ход проекта

Изначально проект «Вокси» зарождался с целью предложения удобной альтернативы изучения английского языка для людей, с высокой занятостью и невысоким доходом. Было сразу понятно, что решить вопрос могут только современные технологии.

Основатель компании, Пол Голлаш, собрал ближайших друзей: дизайнера, IT-специалиста и несколько активных преподавателей английского языка. Буквально через год на проект обратила внимание глобальная образовательная корпорация. Так были привлечены первые инвестиции и поддержка в других странах.

Мы хотели предложить никогда не устаревающий, ценный для каждого в отдельности, и приносящий пользу для компании в целом, продукт. Так в нашей команде появилась Катрин Нильсон — молодой и амбициозный ученый, лингвист, которая на тот момент работала в исследовательском центре по изучению эффективности онлайн-обучения.

Интересным открытием стало то, что одними из самых крупных заказчиков стали англоговорящие страны. Основной причиной явилось то, что в транснациональных компаниях распространен обмен сотрудниками между офисами, поэтому единый стандарт обученности для них был критичным. На этом же этапе мы начали развитие онлайн-инструментов для проведения тренингов, тестирования и аттестации сотрудников.

Трудности

Основной сложностью оказалось соединить технологические решения с неоспоримой эффективностью преподавателей. Мы привлекли еще несколько инвесторов — высочайшего класса специалистов в области IT-технологий, сформировав совет директоров, на котором и по сей день решается траектория развития проекта.

Современный мир требует быстрого реагирования на изменение трендов, предпочтений или появление новых технологий. Наши проекты проходят через модные сегодня процессы, например, дизайн-мышление, под руководством Катрин Нильсон и ее подопечных.

Результаты

После внедрения возможности добавления собственной шкалы аттестации, 63% клиентов продлили контракт на следующий год. Сейчас тестируется командный центр аналитики эффективности обучения и управления мотивацией сотрудников. Он получил неофициальное название « Центр управления полетами ».

Количество корпоративных клиентов увеличилось на 56% в сравнении с аналогичным предыдущим периодом. В этом году мы начали освоение рынка России. Очень символично, что это знакомство начинается именно с номинации WOW!HR.

Фото «Вокси Россия»

«Вокси Россия» презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.

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