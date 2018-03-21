В Тюменской области из-за снежного марта волки стали выходить из леса к людям

Охотники бьют тревогу: из-за снежного марта и отсутствия еды в лесах волки стали все ближе подходить к тюменским деревням и селам. Хищникам, обьясняют в областном Госохотуправлении, тяжело искать корм под снегом и передвигаться по сугробам.

— Это стандартная ситуация, когда в марте и апреле отпугивают волков выстрелами, которые вышли из леса, загоняя их обратно. При необходимости хищников отстреливают, — рассказала 72.ru Светлана Петровичева, начальник отдела государственного охотхозяйственного реестра и мониторинга объектов животного мира.

Регулировать численность волков будут до конца апреля в Заводоуковском Ялуторовском , Упоровском, Аромашевском, Уватском и Ярковском районах.