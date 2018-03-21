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В Тюменской области из-за снежного марта волки стали выходить из леса к людям
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В Тюменской области из-за снежного марта волки стали выходить из леса к людям 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Охотники бьют тревогу: из-за снежного марта и отсутствия еды в лесах волки стали все ближе подходить к тюменским деревням и селам. Хищникам, обьясняют в областном Госохотуправлении, тяжело искать корм под снегом и передвигаться по сугробам.
— Это стандартная ситуация, когда в марте и апреле отпугивают волков выстрелами, которые вышли из леса, загоняя их обратно. При необходимости хищников отстреливают, — рассказала 72.ru Светлана Петровичева, начальник отдела государственного охотхозяйственного реестра и мониторинга объектов животного мира.
Регулировать численность волков будут до конца апреля в Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Аромашевском, Уватском и Ярковском районах.
Случаи, когда дикие звери из-за отсутствия еды в лесу приближаются к населенным пунктам, регистрируются в Тюменской области постоянно. Прошлой осенью специалисты Госохотуправления били тревогу из-за медведей, которые свободно гуляли по селу Уват, недалеко от сельской администрации и детского сада.
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